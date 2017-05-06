06.05.2017 22:57:50

'Arap kadınına uluslararası destek' çağrısı

TAİM Kadın Platformunun düzenlediği etkinlikte Filistin, Irak, Suriye ve Mısır başta olmak üzere çeşitli ülkelerde ihlallere marzu kalan Arap kadınına destek çağrısında bulunuldu

Türk Arap İlişkileri Merkezi (TAİM) Kadın Platformu, uluslararası insan hakları kuruluşlarına, Filistin, Irak, Suriye ve Mısır başta olmak üzere çeşitli ülkelerde ihlallere maruz kalan Arap kadınına destek çağrısında bulundu.

TAİM Kadın Platformunun, İsrail cezaevlerinde 17 Nisan'dan bu yana açlık grevi yapan Filistinli tutuklularla dayanışma amacıyla düzenlediği basın toplantısında, Arap ülkelerindeki kadınlara yönelik ihlallere dikkat çekilmesi amacıyla hazırlanan sinevizyon gösterildi.

Sinevizyonda, İsrail, Mısır ve istikrarsızlığın hüküm sürdüğü bazı Arap ülkelerinin cezaevlerindeki kadın tutuklulara ait görüntülere yer verilirken, uluslararası insan hakları kuruluşlarına Arap kadınına destek çağrısı yapıldı.

Mısır'daki muhalif oluşumlardan Darbe Karşıtı Kadınlar Hareketi Sözcüsü ve tutuklu İhvan yöneticilerinden Muhammed Biltaci'nin eşi Sena Abdulcevad, yaptığı konuşmada, Mısır yönetiminin, 2014 yılından bu tarihe kadar yaklaşık 2 bin 24 kadını tutukladığına ve birçoğunun gözaltı sırasında insanlık dışı muameleye maruz kaldığına dikkati çekti.

Abdulcevad, Mısır ve diğer Arap ülkelerindeki kadınlara destek verilmesini ve ihlallerin durdurulması için uluslararası insan hakları kuruluşlarının harekete geçmesini istedi.

Iraklı gazeteci Duha Ali ise, Irak kadınının maruz kaldığı en çirkin suçun, "gözaltı sırasında cinsel istismar" olduğuna dikkati çekerek, uluslararası insan hakları örgütlerine, bu ihlallere son verilmesi için harekete geçmesi çağrısında bulundu.

Ali, "Bu, ABD işgalinin, tutuklulara karşı aynı yöntemi uygulayan, en çirkin işkence ve ihlalleri yapan mezhepçi güçlere miras bıraktığı bir siyaset." ifadesini kullandı.

İsrail hapishanelerindeki 2 bin Filistinli, "İsrail'in keyfi uygulamaları ve hak ihlallerine son verilerek tutukluluk şartlarının iyileştirilmesi" için 17 Nisan'da açlık grevine başlamıştı.







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