04.02.2017 02:29:33

Arap dünyası, Erdoğan'ın Merkel'e cevabını konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya Başkanı Merkel arasında gerçekleşen görüşmenin yankıları Arap dünyasında da geniş yer buldu...

Almanya Başbakanı Merkel'in Türkiye ziyaretinde yaptığı konuşma esnasında kullandığı, "İslami terör" ifadesine Cumhurbaşkanı Erdoğan sert tepki göstermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisi Arap dünyasında da alkışlandı.

Haber7.com'un aktardığı bilgide; Almanya Şansölyesi Angela Merkel "İslamist terör" ifadesini kullanınca, Cumhurbaşkanı Erdoğan hemen müdahale etmiş, "İslam" ile "terör" kelimelerinin yan yana kullanılamayacağını, İslam'ın barış dini olduğunu söylemişti.

Merkel ise bu uyarı üzerine sözlerine açıklık getirmeye çalışmıştı.

ARAPLAR ERDOĞAN'I KONUŞUYOR

İşte o anın görüntüleri Arap medyasında ve Araplar arasında büyük ilgi gördü. Söz konusu video sosyal medyada Araplar tarafından en çok paylaşılan ve beğenilen videolar arasına girdi.

Mısır'dan yayın yapan Rassd News haber ajansının Facebook sayfasından alınmış bir ekran görüntüsü...

Videonun on binlerce sayıda beğeni, paylaşım ve destek yorumlar aldığı görülüyor.

Almanya Şansölyesi Angela Merkel "İslamist terör" ifadesini kullanınca, Cumhurbaşkanı Erdoğan hemen müdahale etmiş, "İslam" ile "terör" kelimelerinin yan yana kullanılamayacağını, İslam'ın barış dini olduğunu söylemişti.

Merkel ise bu uyarı üzerine sözlerine açıklık getirmeye çalışmıştı.

ARAPLAR ERDOĞAN'I KONUŞUYOR

İşte o anın görüntüleri Arap medyasında ve Araplar arasında büyük ilgi gördü. Söz konusu video sosyal medyada Araplar tarafından en çok paylaşılan ve beğenilen videolar arasına girdi.

Mısır'dan yayın yapan Rassd News haber ajansının Facebook sayfasından alınmış bir ekran görüntüsü...

Videonun on binlerce sayıda beğeni, paylaşım ve destek yorumlar aldığı görülüyor.

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