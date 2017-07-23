Arap Birliği Kudüs için toplanacak

23.07.2017 16:09:32

Arap Birliği'nin, İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki artan ihlalleri nedeniyle olağanüstü toplanma kararı aldığı belirtildi.

Arap Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Dün gerçekleşen yoğun telefon görüşmeleri ve Ürdün'ün talebi üzerine Arap Birliği'nin dışişleri bakanları seviyesinde olağanüstü toplanması kararlaştırılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Birliğin Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt da konuyla ilgili yaptığı basın açıklamasında, İsrail'in yıllarca sürdürdüğü Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya karşı planlarını kınayarak, "Kudüs kırmızı çizgimizdir. Arap ve Müslümanlar ona zarar gelmesini kabul etmez. İsrail hükümeti ateşle oynuyor. İsrail, İslam ve Arap aleminde büyük bir krizin fitilini ateşliyor." diye konuştu.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safadi dün Mısırlı mevkidaşı Samih Şükri ile telefonda görüşerek, Kudüs ve Mescid-i Aksa'da yaşanan son gelişmeleri değerlendirmişti.

İsrail polisi, 14 Temmuz Cuma günü Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüş, olayda yaralanan 2 İsrail polisinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğünü açıklamıştı. Olayın ardından Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail güçleri, Harem-i Şerif'in iki kapısını pazar günü açmış, ancak kapılara metal arama dedektörleri yerleştirmişti.

İsrail, Mescid-i Aksa'nın kapılarına kurduğu metal dedektörler vasıtasıyla Aksa Vakfı tarafından kontrol edilen Harem-i Şerif'te egemenlik sağlamak istiyor.

Filistin halkı, metal dedektörlerin güvenlik gerekçesiyle değil Aksa üzerinde hakimiyet kurma amaçlı olduğunu düşünüyor. İsrail'in, Aksa'yı yönetme hakkını resmi olarak tanıdığı Aksa Vakfı'na danışmadan attığı bu tek taraflı adımın kabul edilmesi halinde bunu daha ileri adımların takip edeceğini belirten Filistinliler, böylece Aksa'nın zamansal ve mekansal olarak bölünüp Yahudilere tahsis edilmesinden ve ellerinden alınmasından endişe ediyor.