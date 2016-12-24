24.12.2016 17:39:48

Aranmadık yer kalmadı: Tam 2 bin polis katıldı

Bursa'da 2 bin polisin katıldığı asayiş uygulaması yapıldık

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Bursa'da 2 bin polisin katıldığı asayiş uygulaması yapıldık. Uygulamada aranmadık yer, kontrol edilmedik araç kalmazken, ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilde bonzai içerken polis noktasına takılan 3 kişi gözaltına alındı, polis üzerini ararken telefonu çalan şahıslardan birinin "baba benzinlikteyim" demesi dikkat çekti.Bursa Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş ve Narkotik ekipleri hafta sonu olmasına rağmen 2 bin kişiyle şehrin bir çok yerinde asayiş ve narkotik uygulaması yaptı.Özellikle uyuşturucu ticaretinin çok olduğu Yıldırım İlçesindeki Beyazıt Mahallesi Kartal Sokak ve Anadolu Mahallesi Sabah Sokak ile Osmangazi ilçesindeki Çukurca mahallelerinde aranmadık yer kalmadı. Araçlar tek tek durdurulup üst araması ve kimlik kontrollerinin ardından koltuk kılıflarının altından, bagaj kısmında bulunan ses sistemlerinin içerisine kadar her yer büyük bir titizlikle incelendi.Asayiş uygulamasına katılan narkotik köpeği Alfa da metruk alanlara atılı vaziyette bulunan koltuk içleri ile arabaların alt kısımlarında uyuşturucu madde aradı.Çukurca Mahallesinde 3 kişinin içinde bulunduğu bir otomobil polis tarafından durduruldu. 14 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobildeki 2 kişinin üzerinde yapılan aramada ise sahte para ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Zanlıların araçta uyuşturucu partisi yaptığı öğrenildi.(Cengiz Gündüz - Yakup Vardar/İHA)