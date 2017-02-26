26.02.2017 21:10:14

Aranan iki şahıs yakalandı

Adıyaman'da cezaevi firarisi ve çeşitli suçlardan aranan 2 şahıs yakalandı.

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Adıyaman'da cezaevi firarisi ve çeşitli suçlardan aranan 2 şahıs yakalandı.Edinilen bilgiye göre, 7 ayrı suçtan aranan ve 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Umut A., Yavuz Selim Mahallesinde polisin kovalamacası sonucu yakalandı. Şahıs üzerinden kardeşine ait kimlik çıktı.Asayiş şube müdürlüğü ekipleri ayrıca, Adıyaman Açık Ceza İnfaz Kurumundan kasten adam öldürmek suçundan hükümlü olan ve 5 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Osman T.'yi Fatih Mahallesi'nde ki evinde operasyon sonucu yakaladı.