18.02.2017 18:12:14

Araması olan 29 kişi yakalandı

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde çeşitli suçlardan araması olan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 29 kişi yakalandı.

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Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde çeşitli suçlardan araması olan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 29 kişi yakalandı.Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri bu sabah 07.00'den itibaren il genelinde yaralama, tehdit, hırsızlık, mala zarar verme, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak, borç gibi çeşitli suçlardan aranması olan 104 şahısın adreslerine operasyon düzenledi. 47 ekip ve 123 polisin katıldığı operasyonda 29 kişi yakalanarak gözaltına alındı.Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan diğer şahısların yakalanması için de çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.