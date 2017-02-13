13.02.2017 16:58:25

Aralarında sözde Adana emirinin olduğu 22 DEAŞ'lı adliyeye sevk edildi

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, aralarında örgütün sözde Adana emiri olduğu ileri sürülen bir kişiyle birlikte 22 kişi adliyeye sevk edildi.

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Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, aralarında örgütün sözde Adana emiri olduğu ileri sürülen bir kişiyle birlikte 22 kişi adliyeye sevk edildi.Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türk askerinin El Bab'da ilerlemesinin ardından misilleme eylem yapma ihtimalleri olduğu ileri sürülen şahıslara yönelik operasyon başlattı. Polis operasyon kapsamında MİT tarafından rapor edilen ve DEAŞ tarafından sözde 'Adana emiri' olarak atandığı ileri sürülen Hüseyin Ö. ile birlikte 1'i kadın 22 kişiyi gözaltına aldı.Zanlılar yaklaşık 15 gün boyunca emniyette sorgulandı. Zanlılardan Hüseyin Ö.'nün DEAŞ'a eleman kazandırdığı, örgüte maddi destek sağladığı ve sürekli Suriye'ye gidip geldiği iddia edildi. Zanlılar sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi.