02.03.2017 16:46:09

Aral Gölü havzası turizme kazandırılacak

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in imzaladığı 'Aral Gölü havzasının geliştirilmesi' programına göre bölgede 72 proje için yaklaşık 20 milyon dolarlık yatırım yapılacak

" Özbekistan hükümeti, sularının kuruması nedeniyle büyük bir çevre felaketiyle karşı karşıya kalan Aral Gölü havzasında turizmi geliştirerek bölgeyi kalkındırmayı amaçlıyor.

Özbekistan Çalışma Bakanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, "2017-2018'de Aral Gölü havzasının geliştirilmesi" programını imzaladı. Söz konusu program, 72 proje kapsamında yaklaşık 20 milyon dolarlık yatırım yapılmasını öngörüyor.

Programın kapsamında; Aral Gölü'nün sularının çekildiği kıyıda yer alan Moynak ilçesindeki eski balık konserve fabrikasının devreye alınması, Moynak sanayi bölgesinin oluşturulması ve tarım ürünleri işleme alanında faaliyet yapacak 100'e yakın işletmeyle bin 340 kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor.

Bölgeye yatırım yapmak isteyen iş adamı ve işletmelere 1 Ocak 2027'ye kadar vergi imtiyazlarının tanınacağı, yeni iş yeri açmak isteyenlere ise boşta olan bina ve işletmelerde istihdam sağlama şartıyla ücretsiz kiralamalar yapılacağı kaydedildi.

Program ayrıca, bölgede inşa edilecek "Moynak City Center" eğlence ve dinlenme tesislerinde Aral Gölü bölgesine özgü tuz ve çamurla tedavi merkezlerinin devreye alınmasını öngörüyor.

Özbekistan hükümeti tarafından bu yılın başında onaylanan "2017-2021'de Aral Gölü havzasını kalkındırma" devlet programına göre, bölgenin desteklenmesi için 2,6 milyar dolarlık kaynak ayrılması planlanıyor.



