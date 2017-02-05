05.02.2017 20:36:53

Aracıyla dereye uçtu

Balıkesir'de kontrolünü kaybeden sürücü Çay Deresine uçtu.

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Balıkesir'de kontrolünü kaybeden sürücü Çay Deresine uçtu.Edinilen bilgiye göre, B.A. yönetimindeki plakası belirlenemeyen otomobil, Ahmet Toprak caddesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çay deresine uçtu. Meydana gelen kazada araçta sıkışan B.A., itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılarak 112 ekiplerine teslim edildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.