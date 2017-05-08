08.05.2017 15:43:12

Aracın torpidosundan uyuşturucu hap çıktı

Kırklareli'nde durdurulan aracın torpidosunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Kırklareli'nde durdurulan aracın torpidosunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili bir kişi tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ'ın Çorlu İlçesinden Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine uyuşturucu madde getirileceğini duyan jandarma ekipleri harekete geçti. D-100 karayolu otoban yol ayrımında Z.S.'nin kullanmış olduğu araç durdurularak arama yapıldı. Polis ekipleri tarafından yapılan aramada, aracın torpido bölümünde 50 adet sentetik uyuşturucu hap ve 3 gram bonzai uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Şahsın ikameti olan Çorlu ilçesindeki evinde yapılan aramda ise 3 adet sentetik hap ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüsü Z.S. ve araçta bulunan eşi H.S. ve kardeşi A.S. gözaltına alındı.Şüpheli Z.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, H.S. ve A.S. serbest bırakıldı.