29.01.2017 10:04:23

Aracın çarptığı yaralı köpek, hayvan ambulansı ile hastaneye kaldırıldı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir aracın çarptığı sokak köpeği, hayvan ambulansı ile hastaneye kaldırıldı.

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir aracın çarptığı sokak köpeği, hayvan ambulansı ile hastaneye kaldırıldı.İslahiye ilçesi Yenimahalle 75. Yıl İlkokulu yakınlarında, bir sokak köpeğine plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir araç çarptı. Ayağında ve vücudunun farklı yerlerinde yaralar oluşan köpeği gören hayvanseverler, İslahiye zabıta ekiplerine haber verdi. Zabıta ekiplerinin, Kimsesiz Hayvanları Koruma Derneği temsilciliğine durumu iletmesi üzerine ekipler ve hayvanları koruma derneği temsilcisi Bekir Şentürk, kazanın meydana geldiği bölgeye gitti. Yaralı hayvan için seferber olan Şentürk ve zabıta ekiplerinin girişimiyle CAHİDE'den (Canlı Hayatı İyileştirme Derneği) yardım istendi. Girişimler sonucu 90 kilometre uzaklıktan gelen hayvan ambulansı ile yaralı köpek alındı. İlk müdahalesi yapılan köpeğin yatırıldığı hayvan hastanesinde tedavisine başlandı.Öte yandan, yaralı köpeğin ilk belirlemelere göre belinde kırıkların oluştuğu öğrenildi.