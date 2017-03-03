03.03.2017 15:15:32

Araç'ta öğrenciler için yangın tatbikatı yapıldı

Araç Ahmet Yesevi İlköğretim Okulunda itfaiye ekiplerince yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

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Araç Ahmet Yesevi İlköğretim Okulunda itfaiye ekiplerince yangın tatbikatı gerçekleştirildi.Araç Belediyesi İtfaiye Amirliği, Araç Ahmet Yesevi İlköğretim Okulunda kurtarma ve yangın tatbikatı gerçekleştirdi. Bir yangın ya da felaket anında çocukların nasıl davranması gerektiği, zaman ve hızın önemi olaya müdahale ve yardım şartları konusunda yapılan tatbikatta öğrencilerin okuldan tahliyeleri gerçekleştirilirken, mahsur kalan bir kazazedenin kurtarılması uygulamalı olarak itfaiye ekipleri tarafından yapıldı.Ardından çocuklara yangın söndürme ekipmanlarının kullanılışı tatbiki olarak gösterilirken tatbikat sonrasında çocuklar tarafından yangın, deprem ve felaket anlarında arama kurtarma ve olaya müdahale, sivil savunmanın önemi konulu şiirler okundu. İtfaiye ekibi tarafından çocuklara yangın, deprem gibi durumlarda yardım çağırma ve olay anında davranış konulu bilgilendirme yapıldı.