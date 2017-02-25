25.02.2017 15:16:13

Araç kampanyası için geri sayım başladı

1 Aralık 2016 tarihinde başlayan araç kampanyasına son 3 gün kaldı.

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1 Aralık 2016 tarihinde başlayan araç kampanyasına son 3 gün kaldı.1 Aralık 2016 tarihinde başlayan araç kampanyasının sonuna yaklaşıldı. 28 Şubat 2017 tarihine kadar devam edecek olan kampanya için 67 Burda Alışveriş Merkezi mağazalarından aynı gün içerisinde yapılan 75 TL ve üzeri her alışverişi danışma bankosunda işleterek Hyundaı Tucson veya Mondıal RX3İ kazanma şansına bir adım daha yaklaşıyor.4 Mart saat 14.00-15.00 arasında halka açık noter huzurun da gerçekleşecek olan araç kampanyası için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Ziyaretçilere sürprizlerle dolu bir gün yaşatılacak.