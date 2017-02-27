27.02.2017 16:00:32

Araç içinden av tüfeği ile ateş edilmesi sonucu 1 kişi yaralandı

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesi Tozaklı köyü baraj kenarında oturan C.B. bir otomobilden av tüfeği ile açılan ateş sonucu yaralandı.

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Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesi Tozaklı köyü baraj kenarında oturan C.B. bir otomobilden av tüfeği ile açılan ateş sonucu yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Pınarhisar Tozaklı köyü barajında C.B. ile M.Y. otururken yaklaşık 100 metre mesafede karşılarından geçen otomobil içerisinden av tüfeği ile ateş edildi. Edilen ateş sonucu C.B.'ye baş kısmından 2 adet, çene kısmından 1 adet saçma isabet etti. Yaralanan şahıs Pınarhisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Şahsın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.Araç içinden ateş eden kişi veya kişilerin tespit edilip yakalanması için çalışma başlatıldı.