22.02.2017 17:29:38

Araç'a bağlı Tatlıca Köyünde halk toplantısı düzenlendi

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle her ay düzenlenecek olan halk toplantılarının ikincisi Araç Kaymakamlığı tarafından Tatlıca Köyü'nde gerçekleştirildi.Araç Kaymakamlığı, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda Araç'a bağlı Tatlıca Köyünde Halk Toplantılarına devam ediyor. Tatlıca Köyündeki toplantıya Araç Kaymakamı Vekili Ekrem Çeçen, Araç İl Genel Meclis Üyeleri Hamdi Boz ve Süleyman Bayın, daire amirleri, muhtarlar, sivil toplum örgütleri ve köy halkı katıldı.Kurumların halkı bilgilendirme amacıyla organize edilen toplantıda, vatandaşların sorun ve talepleri yetkililere iletildi. Sorunların çözülmesi ve taleplerin karşılanması konuları yetkililer tarafından not alınarak, çözülmesi hususunda çalışmaların yapılacağı ifade edildi.Öte yandan, halk ve güvenlik toplantılarının Araç Kaymakamlığı organizesinde her ay yapılacağı öğrenildi.