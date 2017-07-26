26.07.2017 21:52:33

Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine saldırı suçlaması

Yemen'deki yetkililerin Birleşmiş Milletler'e sunduğu raporda, Kızıl Deniz'de bir tekneye helikopterle düzenlenen ve 42 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin gerçekleştirdiği belirtildi.



Yemen'deki BM araştırmacılarının BM Güvenlik Konseyi'ne sunduğu 185 sayfalık bir raporda, "Sivillerin bulunduğu bu tekneye silahlı bir helikopterden 7.62 mm kalibre silah kullanılarak kesinlikle bir saldırı yapıldı" ifadeleri kullanıldı. Raporda, Yemen'deki çatışmada silahlı helikopter kullanma olanağına sahip tek tarafının Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçleri olduğu belirtildi.



Suudi Arabistan öncülüğündeki Husi karşıtı koalisyon güçleri ise saldırıyı gerçekleştirdiğine ilişkin iddiaları reddetti.



Kızıldeniz'de El-Hudeyde kenti yakınlarında Somalili mültecileri taşıyan bir tekneye helikopter ile düzenlenen saldırıda 42 kişi ölmüş 35 kişi de yaralanmıştı.