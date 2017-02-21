21.02.2017 12:57:16

Arabanlı çiftçilerin kuraklık endişesi

Türkiye'nin en kaliteli makarnalık sert buğday, karpuz, kavun, sebze, meyve ve Antep fıstığı üretiminde ilk sıralarda yer alan Araban Ovasında, kış mevsiminde yağışların beklenen seviyede olmaması ve zirai don yaşanması nedeniyle çiftçileri kuraklık endişesi sardı.

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Türkiye'nin en kaliteli makarnalık sert buğday, karpuz, kavun, sebze, meyve ve Antep fıstığı üretiminde ilk sıralarda yer alan Araban Ovasında, kış mevsiminde yağışların beklenen seviyede olmaması ve zirai don yaşanması nedeniyle çiftçileri kuraklık endişesi sardı.Araban Ziraat Odası Başkanı Mehmet Doğan konuyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, kış mevsiminin başlarındaki birkaç gün haricinde Araban ilçesinde neredeyse hiç yağış olmadığını, aksine hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin çok altına düşerek zirai don olayının yaşanmasıyla 2016 yılında kuraklık yaşayan Arabanlı çiftçileri 2017 yılında da kuraklık yaşanacağı endişesi sardığını söyledi.Geçen yıl yaşanan kuraklık nedeniyle 2016 yılının Arabanlı çiftçiler açısından çok sancılı geçtiğini ifade eden Doğan, bu durumun en çok buğday, arpa ve nohut üreticileri ile Antep fıstığı üreticilerini de büyük zarara uğratarak çiftçiler ile birlikte ilçe esnafını da mağdur ettiğini vurguladı.Araban Ovasında hububat üretimi yapan ama rekolte düşüklüğü yaşayan Arabanlı çiftçilerin 2016 yılı hasat dönemini zarar ile kapattığını dile getiren Doğan,'2017 yılının Kasım, Aralık, Ocak ve Şubat aylarında aralıklarla ve kısa süreli yağan yağışların Araban Ovasındaki toprağı doyurmadığı ve donlar yaşandığı için hububat ekili alanların Şubat ayında suya ihtiyaç duyması nedeniyle Arabanlı çiftçilerimizi şimdiden kuraklık endişesi sardı. 2017 yılında da geçen yılki gibi kuraklık yaşanırsa geçim kaynağının yüzde 95'inin tarıma dayalı olan çiftçi ve esnaflar telafisi mümkün olmayan mağduriyet yaşayacak. Su tutumuna başlanan ve suyun dolmasıyla birlikte Araban ovasında 26 bin dönüm civarında kuru tarım yapılan arazide Ardıl Barajının yapımı ile sulu tarım yapılacak. Bu da Araban, Yavuzeli, Keysun, Kızılin ovaları ve Pazarcık ilçesindeki kuru tarım yapılan arazileri de su ile buluşturacak. AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan'ın sulu tarım yapılarak hem ülke hem de bölge ekonomisine önemli katkı sağlayacak olan Çat Boğazı Barajı ile Harmancık Barajlarının gündeme getirmesi ile Araban ve bölge çiftçilerinin kuraklık endişesi de tamamen ortadan kalkacak. Bölgedeki çiftçi ve esnafların her yıl korkulu rüyası olan ve bizzat yaşadığı kuraklık mağduriyeti ancak Çat Boğazı Barajı ve Harmancık Barajının tamamlanıp bölgede kuru tarım yapılan arazilerin su ile buluşup sulu tarım yapılması ile giderilecek'diye konuştu.