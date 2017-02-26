26.02.2017 17:11:24

Araban'da yağmur duasına çıkıldı

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Gaziantep'in Araban ilçesinde, çiftçi esnaf ve vatandaşlar yağmur duasında bir araya geldi.

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Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Gaziantep'in Araban ilçesinde, çiftçi esnaf ve vatandaşlar yağmur duasında bir araya geldi.Araban ilçesine bağlı Fakılı kırsal mahallesi sakinleri öncülüğünde yağmur duasında bir araya gelen ilçenin çiftçi, esnaf ve vatandaşları hep birlikte dua etti. Gayber ziyaretinde kılınan öğle namazı sonrası bir araya gelen çiftçiler, esnaflar ve vatandaşlar geçim kaynağının yüzde 95'i tarım ve hayvancılığa dayalı olan Araban ilçesinde kurak geçen mevsim nedeniyle rahmet için ellerini semaya açtı. Kılınan öğle namazının ardından İlçe Vaizi Muhammed Çalışkan yağmur duasını yaptı. Daha sonra kesilen adakların etinden yapılan yemekler duaya katılanlara ikram edildi. Fakılı mahallesi çiftçilerinden emekli öğretmen İbrahim Altun, "Geçen yıl Araban ovasında yaşanan kuraklık nedeniyle hububat ekili alanlarımızdan hasat yapamadığımız için mağdur olduk. Bu yıl da kış mevsiminde yeterli yağış alamayan Araban ovasında yine kuraklık yaşarsak ilçede önemli ölçüde ekonomik kriz yaşanacaktır. Bu yıl kuraklık yaşanmaması için yağmur duasına çıktık. Allah, yağmur yağması için ellerimizi açıp ettiğimiz duaları kabul eder inşallah" dedi.