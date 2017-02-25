26.02.2017 12:33:00

Araban'da piknik sezonu erken başladı

Gaziantep'in Araban ilçesinde dondurucu soğukların ardından havanın ısınması ile piknik sezonu erken başladı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Gaziantep'in Araban ilçesinde dondurucu soğukların ardından havanın ısınması ile piknik sezonu erken başladı.Kış mevsiminde yağış olmamasına rağmen dondurucu soğukların etkili olduğu Araban ilçesinde hava sıcaklığı aniden arttı. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde yaşandığı ilçede piknikçiler sezonu açtı. Vatandaşlar, Karapınar Su Gözü, Sıtma Pınar Çayı, Ardıl Çayı ve Fırat Nehri kıyısında piknik yaparak güneşin tadını çıkardı.İlçenin geçim kaynağının yüzde 95'inin tarım ve hayvancılığa dayalı olduğunu hatırlatan söyleyen Arabanlılar, 'Yağışsız kuru soğuk ve donlarla geçirdiğimiz stresli kış mevsimi sonunda bölgemizde bahar havası hakim olmaya başladı. Geçmiş yıllarda normal olarak Nisan ayının ortalarında yaptığımız pikniklere bu yıl havaların ani ısınmasıyla normalden yaklaşık 55 gün önceden başladık. Henüz Şubat ayı çıkmamasına rağmen bahar mevsimi kadar sıcak ve güneşli günler geçiriyoruz. Hem bu havaları değerlendiriyor hem de dondurucu soğukların acısını çıkartıyoruz" dediler.