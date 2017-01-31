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Ara transfer dönemi sona erdi
01.02.2017 02:25:48

Ara transfer dönemi sona erdi

Spor Toto Süper Lig'de ara transfer döneminin başladığı günden bu yana kulüpler yine transferde gündemdeydi...

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Spor Toto Süper Lig'de yer alan kulüpler, ara transfer döneminde de boş durmadı.

Ligde şampiyonluk mücadelesi veren, Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etmeye çalışan ve küme düşmeme uğraşı veren takımların çoğu, eksiklerini gidermek için yoğun çaba harcadı. Ligde mücadele eden 18 takım, toplamda 77 futbolcuyu kadrosuna katarken, 84 oyuncuyla yollarını ayırdı.

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş, Medipol Başakşehir, Galatasaray ve Fenerbahçe ara transfer döneminde kadro takviyesi yaptı.

Ligin 18. haftasında liderlik koltuğuna oturan Beşiktaş, 4 oyuncu transferi gerçekleştirdi. Şampiyonluk mücadelesi veren ekiplerden Medipol Başakşehir de 4 oyuncuyu kadroya dahil ederken, Galatasaray 2 isimle anlaştı. İlk 4 sıradaki takımlar içinde en az transferi yapan Fenerbahçe, sadece bir oyuncu aldı.

En çok transfer yapan takım Kayserispor

Ara transfer döneminde 10 futbolcuyu kadrosuna katan Kayserispor, en fazla transfer yapan takım olarak dikkati çekti.

Sezonun 16 haftalık ilk bölümünü 16. sırada tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, teknik direktörlüğe Sergen Yalçın'ın getirilmesinden sonra transfer atağına kalktı. Kayseri temsilcisi, devre arasını en hareketli geçiren takım oldu.

Devre arasında sekizer transfer yapan Gaziantepspor ve Gençlerbirliği, Kayserispor'un ardından en fazla transfer yapan ekipler olarak ön plana çıktı.

En sakin takımlar

Ara transfer dönemini en sakin geçiren takımlar, Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Atiker Konyaspor oldu.

Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Atiker Konyaspor, devre arasında kadrosunu birer futbolcuyla takviye etti. Bu takımlardan Kasımpaşa, bir futbolcuyla yollarını ayırırken, Fenerbahçe ve Atiker Konyaspor'dan 3 futbolcu başka takımlara gitti.

Takımların transferleri
Süper Lig'deki takımların kadroya dahil ettiği ve gönderdiği futbolcular şöyle:

Adanaspor

Gelenler: Reynaldo dos Santos Silva (Karabağ), Charles Itandje (Gaziantepspor), Vinicius Santos Silva (Palmeiras), Halil İbrahim Pehlivan (Gençlerbirliği)

Gidenler: Canberk Dilaver (Göztepe), Ömer Can Tamursoylu (Bergama Belediyespor)

Akhisar Belediyespor

Gelenler: Enoch Kofi Adu (Malmö), Miral Samardzic (Henan Jianye), Daniel Larsson (Gaziantepspor), Mustafa Yumlu (Trabzonspor), Olcan Adın, Loteteka Bokila (Guangzhou), Sokol Cikalleshi (Medipol Başakşehir-kiralık)

Gidenler: Douglao, Landry Nguemo (Kayserispor), Hugo Rodallega (Trabzonspor)

Antalyaspor

Gelenler: Mustafa El Kabir (Sagan Tosu), Salih Dursun (Galatasaray-kiralık), Sandro Renieri (Queens Park Ranger)

Gidenler: Milan Jevtovic (Rosenborg), Can Arat (Sarıyer), Kadir Bekmezci (Boluspor), Lamine Diarra (Elazığspor), Birkan Öksüz (Tuzlaspor-kiralık), Şahin Aygüneş (Tuzlaspor), Rais Mbolhi (Rennes), Samuel Inkoom

Atiker Konyaspor

Gelen: Moryke Fofana (Lorient)

Gidenler: Abdülkerim Bardakçı, Vedat Bora (Samsunspor-kiralık), Ali Dere (Konya Anadolu Selçukspor-kiralık)

Aytemiz Alanyaspor

Gelenler: Glynor Plet (Maccabi Haifa), Emre Nefiz (Gaziantepspor), Michel Landel (Gençlerbirliği), Georgios Tzavellas (PAOK), Cenk Ahmet Alkılıç (Medipol Başakşehir-kiralık), Junior Fernandes (Dinamo Zagreb), Darko Lazic (Anji Mahaçkala)

Gidenler: Mamadou Fofana (Bandırmaspor-kiralık), Timuçin Aşcıgil (Adana Demirspor), Sezer Özmen (Evkur Yeni Malatyaspor), Erhan Kartal (Büyükşehir Gaziantepspor), Abdoulaye Ba (1860 Münih), Sefa Yılmaz (Gaziantepspor), Timuçin Aşçıgil (Adana Demirspor), Gökay Iravul (Samsunspor-kiralık), Jonathan Ayite, Sajad Shahbazzadehgalinbolagh

Beşiktaş

Gelenler: Matej Mitrovic (Rijeka), Ryan Babel (Deportivo), Ersan Adem Gülüm (Hebei China Fortune-kiralık), Demba Ba (Shanghai Shenhua-kiralık)

Gidenler: Olcay Şahan (Trabzonspor), Kerim Frei (Birmingham), Eslem Öztürk (Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor-kiralık)

Bursaspor

Gelenler: Bogdan Stancu (Gençlerbirliği), Boban Jovic (Wisla Krakow), Onur Atasayar (Ankaragücü)

Gidenler: Luis Advincula (Tigres), Tomas Necid (Legia Varşova-kiralık), Vieux Yakhya Sane (Auxerre-kiralık)

Çaykur Rizespor

Gelenler: Osagie Bright Edomwonyi (Strum Graz), Süleyman Koç, Emmanuel Nosakhare Igiebor (Maccabi Tel Aviv)

Gidenler: Iyayi Believe Atiemwen (Şanlıurfaspor-kiralık), Muhammet Emin Balcılar, Mert Kuleli (Etimesgut Belediyespor-kiralık), Oğuzhan Malcı (Kozan Belediyespor-kiralık), Ufuk Buncukçu (Tokatspor-kiralık)

Fenerbahçe

Gelen: Oleksandr Karavaiev (Shakhtar Donetsk-kiralık)

Gidenler: Ramazan Civelek (Büyükşehir Gaziantepspor), Caner Koca (Samsunspor-kiralık), Beykan Şimşek (Altınordu-kiralık)

Galatasaray

Gelenler: Ahmet Çalık (Gençlerbirliği), Garry Rodrigues (PAOK)

Gidenler: Umut Gündoğan (Manisaspor-kiralık), Kolbeinn Sigthorsson (Nantes), Salih Dursun (Antalyaspor-kiralık), Volkan Pala (İnegölspor-kiralık), Emrah Başsan (Fortuna Sittard-kiralık), Lucas Ontivero (Universidad Chile), Hamit Altıntop (Darmstadt 98), Jem Paul Karacan

Gaziantepspor

Gelenler: Khaly Thiam (MTK Budapeşte), Marcinho (Ufa), Paulo Victor Vidotti (Flamengo), Sefa Yılmaz, Muhammet Demir (Trabzonspor-kiralık), Yoiver Gonzalez (Deportivo Pasto), Wallace Reis (Gremio), Marcos Pedroso (Figueirense-kiralık)

Gidenler: Charles Itandje (Adanaspor), Daniel Larsson (Akhisar Belediyespor), Emre Nefiz (Aytemiz Alanyaspor), İlker Günaslan (Erzurumspor-kiralık), Serhan Yılmaz (Batman Petrolspor- kiralık)

Gençlerbirliği

Gelenler: Agon Mehmeti (Stabaek), Luccas Claro (Coritiba), Escobar Baruffi (Atletico Paranaense), Jonathan Ring (Kalmar), Murat Duruer (Kayserispor), Umut Sözen (Altınordu), Anıl Karaer (Kayserispor), Etien Velikonja (Olimpija)

Gidenler: İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir), Ahmet Çalık (Galatasaray), Bogdan Stancu (Bursaspor), Guy-Michel Landel (Alanyaspor), Halil İbrahim Pehlivan (Adanaspor-kiralık), Serdarcan Eralp (Hacettepe-kiralık), Berat Tosun (Adana Demirspor), Ante Kulusic

Kardemir Karabükspor

Gelenler: Andriy Bliznichenko (Dnipro), Oleksandr Rybka (Dinamo Kiev), Yevhen Seleznov (Shakhtar Donetsk), Paul Papp (Wil 1900)

Gidenler: Isaac Promise (Giresunspor), Hakan Aslantaş (Kayserispor-kiralık), Vladimir Rodic (Rad Belgrad-kiralık), Adriano Fachini (Nacianol)

Kasımpaşa

Gelen: Cristian Guanca (Colon-kiralık)

Giden: Ferhat Kiraz (Evkur Yeni Malatyaspor)

Kayserispor

Gelenler: Silvestre Varela (Porto), Landry Nguemo, Douglao (Akhisar Belediyespor), Erkan Kaş (Sivasspor-kiralık), Hakan Aslantaş (Kardemir Karabükspor-kiralık), Raheem Lawal (Osmanlıspor-kiralık), Güray Vural (Trabzonspor), Rajko Rotman (Medipol Başakşehir-kiralık), Efe Halil Özaslan (Boluspor), Ryan Isaac Mendes (Lille)

Gidenler: Murat Duruer (Gençlerbirliği), Erkam Reşmen (Samsunspor), Anıl Karaer (Gençlerbirliği), Prejuce Nakoulma, Srdjan Mijailovic, Ufuk Budak (Manisaspor)

Medipol Başakşehir

Gelenler: İrfan Can Kahveci (Gençlerbirliği), Junior Caiçara (Schalke 04), Egemen Korkmaz (Wil 1900), Emmanuel Adebayor

Gidenler: Cenk Ahmet Alkılıç (Aytemiz Alanyaspor-kiralık), Cheikhou Dieng (St. Pölten-kiralık), Rajko Rotman (Kayserispor-kiralık), Sokol Cikalleshi (Akhisar Belediyespor-kiralık)

Osmanlıspor

Gelenler: Thievy Bifouma (Bastia), Luiz Carlos (El Ehli)

Gidenler: Raheem Lawal (Kayserispor-kiralık), Cheick Diabate (Metz-kiralık), Artur Moraes (Chapecoense)

Trabzonspor

Gelenler: Emmanuel Mas (San Lorenzo), Joao Pereira (Sporting Lizbon), Olcay Şahan (Beşiktaş), Carl Medjani (Leganes), Hugo Rodallega (Akhisar Belediyespor)

Gidenler: Güray Vural (Kayserispor), Muhammet Demir, Sefa Yılmaz (Gaziantepspor-kiralık), Serge Akakpo (Büyükşehir Gaziantepspor), Muhammet Beşir (1461 Trabzon-kiralık)



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