27.07.2017 09:57:48

Apple'dan başörtülü emoji

Apple, kullanıcılarına 56 yeni emoji sundu. Bunlar arasında bir de başörtülü emoji var.

Yeni Asya'nın haberine göre Apple'ın CEO'su Tim Cook, Dünya Emoji Günü'nde müjdeyi Twitter'dan duyurdu. Buna göre Apple başörtülü emojiyi yıl sonuna kadar iPhone kullanıcılarına sunacağını söyledi.



Başörtülü emoji, Alaaddinin lambası, T-Rex, zombi gibi 56 emojiyle birlikte gelecek.

Daha önce Evrensel Kod Konsorsiyumu'na 15 yaşındaki Suudi, Rayuf Alhumedi'nin teklifiyle gündeme gelen başörtülü kadın emojisi kabul edilmişti ve 2017'nin yaz aylarında kullanıma gireceği tahmin ediliyordu.

Emojinin gündeme gelmesinde etkili olan Alhumedi, “Dünyada bu kadar çok çeşitlilik varken bizim de bir şekilde temsil edilmemiz gerek. Başörtülü emoji fikrini tartışmamız gerek” demişti.