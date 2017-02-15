15.02.2017 09:13:37

AP’den İsrail’e yerleşim birimleri tepkisi: Derhal durdurulmalı

Avrupa Parlamentosu üyeleri, İsrail parlamentosu tarafından kabul edilen yerleşimleri meşrulaştırma kararına tepki gösterdi.

Avrupa Parlamentosu (AP) üyeleri, İsrail parlamentosu tarafından kabul edilen Batı Şeria'daki yerleşim yerlerini meşrulaştırmaya yönelik yasa tasarısına tepki gösterdi.

Strazburg'da devam eden AP Genel Kurulunda, "Yerleşim birimleri başta olmak üzere Batı Şeria'da durum" başlıklı oturum gerçekleştirildi. AP üyeleri, İsrail'in uluslararası anlaşmalara aykırı kararını kabul etmeyeceklerini belirterek, yasa dışı uygulamaları nedeniyle İsrail'e yaptırım uygulanması çağrısında bulundu.

Avrupa Komisyonu adına konuşan Ian Borg, "AB olarak iki devletli bir çözüme inanç ve yerleşim birimlerinin uluslararası hukuku ihlal ettiği konusunda bir konsensüse sahip olduğumuzu gördüm. Bu da nasıl çalışmamız ve hangi noktalara önem vermemiz gerektiğini ortaya koyuyor" dedi.

AP üyeleri, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında yasadışı tüm yerleşim faaliyetlerini "hemen ve tamamen" durdurmasını öngören 2334 numaralı kararına göre hareket edilmesi ve yaptırım uygulanmasını istediler.

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