02.03.2017 22:49:34

AP Başkanı Tajani'nin 'göçmen krizine çözüm' önerisine tepkiler

Libya'daki Tuareg Yüksek Konseyi Başkanı Kadidi:- 'Libya'da göçmenler için kamplar kurulması kabul edilemez. Göç sorununun çözümü, göç veren ülkelerde kalkınmanın sağlanmasıyla gerçekleşir. Afrika vatandaşı, yaşam ve çalışma umudunu Avrupa'ya göçe bağlıyor'

Libya'daki Tuareg Yüksek Konseyi Başkanı Mulay Kadidi, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio Tajani'nin Avrupa'ya göç akınının durdurulabilmesi için Libya'da sığınmacı kampları kurulması yönündeki çağrısını "Kabul edilemez" şeklinde değerlendirdi.

AA muhabirine açıklama yapan Kadidi "Libya'da göçmenler için kampların kurulması kabul edilemez. Göç sorununun çözümü, göç veren ülkelerde kalkınmanın sağlanmasıyla gerçekleşir. Afrika vatandaşı, yaşam ve çalışma umudunu Avrupa'ya göçe bağlıyor." dedi.

Kadidi "Eğer mesele şahıslara insan olarak önem vermekse Avrupalılar başka bir yöntem bulsun. Avrupa büyük, insani bir yaşam için seçenekleri daha iyi, şehirleri daha güzel." ifadelerini kullandı.

AP Başkanı Antonio Tajani, Alman Funke Medya Grubu'na bağlı gazetelere yaptığı açıklamada, Avrupa'ya göç akınının durdurulabilmesi için Libya'da sığınmacı kampları kurulması ve Afrika'nın kalkınması için yardım planı oluşturulması çağrısında bulunmuştu. Tajani, bu çerçevede, ABD'nin İkinci Dünya Savaşı'nın ardından 16 ülkeye ekonomik kalkınma yardımı yaptığı Marshall Planı'nı uygulamaya koymaya çağırmıştı.





