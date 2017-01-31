31.01.2017 10:58:58

Aoun: Esed kalacak, mülteciler gidecek

Lübnan cumhurbaşkanı, Esed’in görevde kalacağını ve ülkesindeki Suriyeli mültecilerin Suriye’ye geri dönmelerini istediğini açıkladı.

TİMETURK I HABER MERKEZİ

Melahat KEMAL

Lübnan'ın yeni cumhurbaşkanı Michel Aoun, Fransız kanalı LCI'ya yaptığı açıklamada “Esed kalacak, onun gitmesini isteyenler Suriye'yi yok sayıyor demektir” dedi.

Lübnan iç savaşında ülke ordusunda general olarak görev yapan Aoun, ülkede 29 ay süren iktidar boşluğunun ardından 2016 yılının Ekim ayında Sünni lider Said el Hariri'nin başbakan olmasını kabul ederek cumhurbaşkanı seçilmişti.

“MÜLTECİLER ÜLKESİNE DÖNSÜN”

Aoun yaptığı açıklamada “Lübnan'da ikinci Libya olma yolunda ilerliyoruz, ancak Esed rejimi yeniden inşa kapasitesi ile Suriye'deki tek güç; herkesi ve hükümeti tek çatı altında toplayabilir” dedi.

İran destekli Hizbullah'a yakınlığı ile bilinen Aoun, Suriyeli mülteciler konusunda da önemli açıklamalarda bulundu.

“Lübnan, Suriyeli mültecileri sonsuza dek ülkeye kabul edemez” diyen 81 yaşındaki başkan sözlerine “Onlara insani yardım açısından kapımızı açtık, ve artık ülkelerine geri dönmeliler” ifadeleri ile devam etti.

“TEK DİN, TEK PARTİ, TEK IRK REJİMLERİ GERİDE KALDI”

Maruni Hristiyan olan Aoun, 1994 yılında İslamî gruların bölgede iktidar sahibi olacağını tahmin ettiğini ancak bunun sonunda başarısızlıkla sonuçlandığını söyledi.

Aoun'a göre İslamî rejimlerin olaylara getirdiği çözüm önerileri, olaylara geçiçi çözümler sunan çok eskide kalmış fikirler.

Başkan “Tek din, tek parti, tek ırk görüşüne dayalı rejimler artık varlıklarını sürdüremeyecek. Eninde sonunda çoğulcu bir dünya zafer kazanacak” dedi.

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