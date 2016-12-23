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AOSB 2015 Yılı Başarı ödülleri sahiplerini buldu
23.12.2016 12:33:33

AOSB 2015 Yılı Başarı ödülleri sahiplerini buldu

Antalya Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) en yüksek ihracattan yatırıma, en yüksek istihdamdan satışa, Türkiye'nin ilk ve ikinci 500 şirketleri arasına girme başarısı gösteren firmalar ödüllendirildi.

Antalya Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) en yüksek ihracattan yatırıma, en yüksek istihdamdan satışa, Türkiye'nin ilk ve ikinci 500 şirketleri arasına girme başarısı gösteren firmalar ödüllendirildi.

AOSB tarafından, 14 kategoride dereceye giren başarılı firmalara ödülleri törenle verildi. Törene Antalya Valisi Münir Karaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Günal, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, ATSO Başkanı Davut Çetin ve iş dünyasından önemli isimler katıldı.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Türkiye'nin 2023 ve 2053 hedefleri olduğunu, bu hedeflere Türkiye'yi taşıyacak çok önemli şehirlerden birinin de Antalya olduğunu söyledi.

Antalya'nın turizm ve ticaretin yanında sanayileşmek istediğini belirten Karaloğlu, "Amerika'nın, Rusya'nın Ortadoğu'da ne işi var? Bunun gerekçesi ekonomi ve enerji değil midir? Siyasi ve askeri başarılarımızı, ekonomik başarıyla zaferle taçlandırmak zorundayız. Bunu değerli sanayici, yatırımcı ve iş adamlarımız yapacak. Türkiye özel sektör eliyle kalkınma modeline geçmiştir, kamu olarak sizin önünüzdeki engelleri kaldırmak bizim görevimiz. Biz sizin önünüzdeki engelleri kaldırmakla mükellefiz. Önemli olan sizin ülkemizin hedeflerine giderken katkı sunmamızdır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak da "Sanayicisiyle, işçisiyle, tüccarıyla, esnafıyla, köylüsüyle, öğretmeniyle, öğrencisiyle tüm halkımız çok ciddi sıkıntılar yaşıyor. İş, ticaret olur ama öncelikle ülkemizde birlik ve beraberliği sağlamamız gerekiyor" ifadelerini kaydetti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Günal, yeniliğe ihtiyaç olduğunu söyleyerek, "Bunu geliştirmeye açık olduğunuzu izliyoruz. Ödül alanları tebrik ediyorum. İnşallah, ülkemizin geleceği açısından üretmeye, istihdam yaratmaya ve ülkeye katkıda bulunmaya devam ederler" diye konuştu.

AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar da 2016'nın Antalya ve Türkiye için zor bir yıl olduğunu, bazı büyük badirelerden geçildiğini ifade etti.

"Her badirenin ardından yüreğimize ateş düştü"

Bahar, "Bu zorlukları tek tek hatırlamaya çalışmanın zihnimizin kapasitesini aşacağı kanaatindeyim. Gerçekten sıkıntılı ve bir o kadar da tehlikeli zamanları geride bıraktık. Ve maalesef zaman yeni badirelere gebe olduğunu her fırsatta bize hatırlatmaya devam ediyor. Her badirenin ardından yüreğimize ateş düştü. Gencecik hayatın daha baharında olan evlatlarımızı toprağa verdik. Kavgayı, ayrıştırmayı ve şiddeti tetikleyen her türlü eylem ve söylemden uzak durmalıyız. Sanayici ve üretim, fırtınalı denizleri sevmez, limanlarda olmak ister. Sorunlar sanayiciyi çıkmaz sokağa sürükler. Sanayicinin anlık ihtiyaçlarını anlamak gerekiyor" diye konuştu.

Sanayicinin sorunları hakkında da konuşan AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, "Sanayicinin ulaşım, toplu konut, işçi servisleri var. Liman sorunumuz artık kronikleşmiş durumda. Lojistik, bürokrasi, yüksek maliyetler, sürekli üzerine bindirilen maliyetler sanayiciyi çıkmaz sokağa, memleketi sonu olmayan bir üretim sarmalına sokmaktadır. Bizim odağımız sanayicinin anlık ihtiyacını anlayacak, zor şartlarda yanında olacak, rekabet gücü ve verimliliğini artıracak, gerektiğinde risk alabilecek yönetim biçimi reel yönetim anlayışımızın hedeflediği konudur" dedi.

Konuşmaların ardından, Mansur Ekici, onur ödülüne; 14 kategoride çok sayıda firma da 54 ödüle layık görüldü. AGT'ye, "Türkiye'nin birinci 500 büyük firması", Ekiciler'e, "Türkiye'nin ikinci 500 büyük firması", Adopen'e "En yüksek istihdam sağlayan", Doktor Tarsa'ya da "En yüksek kurumlar vergisi ödeyen firma" ödülü verildi.
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