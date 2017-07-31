31.07.2017 17:18:14

AÖL sınav sonuçları açıklandı!

Temmuz ayının ilk haftası yapılan Açık Lise sınav sonuçları açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde gerçekleştirilen Açık Lise (AÖL) 3. dönem sınav sonuçlarını online sistem üzerinden görüntüleyebiliyor.

İşte AÖL sonuç sorgulama sayfası:

AÇIK LİSE SONUÇ SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

MEB AÖL SONUÇ DUYURUSU

AÖL sınav sonuçlarıyla ilgili araştırmalar son buldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB), 2017 sınav takviminde de bildirdiği gibi 1– 2 Temmuz 2017 tarihleri arasında Türkiye çapında gerçekleştirilen AÖL sınavı sonuçları bugün http://aolweb.aol.meb.gov.tr adresi üzerinden erişime açıldı.

2016-3 Dönem uzaktan eğitim ile okutulan derslerin sınav sonuçları açıklanmıştır. Mezuniyet incelemesinde gözüken öğrencilerin okullarda bulunan evrakları taranıp sisteme atılmış ise en kısa zamanda bu öğrencilerin nihai mezuniyeti yapılacaktır. Belgeleri taranıp sisteme atılmayan öğrencilerinde bir an önce bu işleminin yüz yüze eğitim verilen okul müdürlükleri tarafından yapılması gerekmektedir.

Mezun olan öğrencilerimiz ihtiyaç duymaları halinde yüz yüze eğitim aldıkları okullardan geçici mezuniyet belgelerini alabilirler. Mezun olan öğrencilerin diplomaları 2 ay içerisinde düzenlenip Koordinatör Halk Eğitimi merkezlerine gönderilecektir. Diploma takip kısmından diplomanızın nereye gideceğini görebilirsiniz.

AÖL SINAVLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Sınavlar yapıldıktan sonra, cevap kâğıtları Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünde optik okuyucularla okunmakta ve bilgisayar programı ile değerlendirilmektedir. Bu değerlendirme programında aynı zamanda "Kopya Analiz Tekniği" 9 kullanılmaktadır. Sınavınızın iptal edilmemesi için cevap kâğıdınızı kimseye göstermeyiniz, kopya çekmeyiniz, çektirmeyiniz. Cevap kâğıtlarını okumak için düzenlenmiş optik okuyucular, hatasız kodlanan cevapları değerlendirdiği için kodlama yaparken dikkatli olunuz.