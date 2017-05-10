10.05.2017 16:18:39

AÖF sonuçları açıklandı

Milyonlarca öğrenci tarafından sonucu merakla beklenen Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin Bahar Dönemi ara sınav sonuçları açıklandı.

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Milyonlarca öğrenci tarafından sonucu merakla beklenen Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin Bahar Dönemi ara sınav sonuçları açıklandı.15-16 Nisan'da yapılması planlanan, ancak sınav tarihine 2017 Referandumunun denk gelmesi nedeniyle 29-30 Nisana ertelenen Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Bahar Dönemi Ara Sınav sonuçları açıklandı. 1 Milyon 35 bin 601 öğrencinin girdiği sınavın sonuçları AÖF'ün resmi sitesinde kimlik bilgileri öğrenilebiliyor.Bahar Dönemi Final Sınavları ise 3 Haziran ile 4 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.