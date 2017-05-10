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AÖF sonuçları açıklandı
10.05.2017 16:18:39

AÖF sonuçları açıklandı

Milyonlarca öğrenci tarafından sonucu merakla beklenen Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin Bahar Dönemi ara sınav sonuçları açıklandı.

Milyonlarca öğrenci tarafından sonucu merakla beklenen Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin Bahar Dönemi ara sınav sonuçları açıklandı.

15-16 Nisan'da yapılması planlanan, ancak sınav tarihine 2017 Referandumunun denk gelmesi nedeniyle 29-30 Nisana ertelenen Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Bahar Dönemi Ara Sınav sonuçları açıklandı. 1 Milyon 35 bin 601 öğrencinin girdiği sınavın sonuçları AÖF'ün resmi sitesinde kimlik bilgileri öğrenilebiliyor.

Bahar Dönemi Final Sınavları ise 3 Haziran ile 4 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
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