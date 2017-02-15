AÖF sınav tarihlerinde değişiklik

ÖSYM'nin daha önce 16 Nisan günü yapılacağını açıkladığı TUS ve STS sınavlarının referandum nedeniyle 22 Nisan'da yapılacağını açıklamasının ardından Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) rektörlüğünden de duyuru yayımlandı.
AÜ Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre, AÜ Senatosunun kararı gereğince, Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinin 2016-2017 öğretim yılı akademik takvimine göre 15-16 Nisan'da planlanan 2016-2017 öğretim yılı bahar dönemi ara sınavları, referandum takvimi nedeniyle 29-30 Nisan'da gerçekleştirilecek.
27-28 Mayıs'ta yapılması planlanan bahar dönemi dönem sonu sınavları da 3-4 Haziran'a alındı.