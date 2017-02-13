13.02.2017 13:43:29

Antrenör ve sporcular seminerden geçti

Bartın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 'Çocuklar İçin Sporcu Beslenmesi' semineri yapıldı.

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Bartın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 'Çocuklar İçin Sporcu Beslenmesi' semineri yapıldı.Bartın Devlet Hastanesi Diyetisyeni Hilal Doğan'ın katılımıyla başlayan program Gençlik Merkezi Çok Amaçlı Salonda gerçekleştirildi. Yüzme Antrenörleri Nilgün Yılmaz ve Nazan Aşcıoğlu' nun düzenlediği programa antrenörler, sporcular ve sporcu aileleri yoğun katılım sağladı. Programda Diyetisyen Hilal Doğan tarafından besin grupları, sıvı tüketimi, yapılan branşa göre beslenme gibi konuları hakkında bilgilendirme yapıldı. Doğan ayrıca katılımcıların sorularını da cevapladı.