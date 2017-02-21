21.02.2017 16:02:21

ANTMÜTDER'in 'Yerli Malım, Yerli Param' kampanyası

Antalya İnşaat Müteahhitleri Derneği (ANTMÜTDER) Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Karataş, Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin'i ziyaret etti.

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Antalya İnşaat Müteahhitleri Derneği (ANTMÜTDER) Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Karataş, Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin'i ziyaret etti."Yerli Malım, Yerli Param" kampanya başlatan ANTMÜTDER Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Karataş, kampanya hakkında bilgi vermek için Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin'i ziyaret etti. Dernek Başkanı Deniz Karataş, inşaatların tüm unsurlarında yüzde 100 yerli üretim kullanılmasını istediklerini belirterek, kampanyanın duyurulması konusunda Başkan Şahin'den destek istedi.