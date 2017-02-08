08.02.2017 11:06:06

ANTMUTDER Başkanı Karataş'tan KDV ve ÖTV düzenlemesine destek

Antalya İnşaat Müteahhitleri Derneği (ANTMUTDER) Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Karataş, yeni düzenlemelerle inşaat sektöründe başlayan canlılığın güçleneceğini söyledi.

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Antalya İnşaat Müteahhitleri Derneği (ANTMUTDER) Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Karataş, yeni düzenlemelerle inşaat sektöründe başlayan canlılığın güçleneceğini söyledi.ANTMUTDER Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Karataş, Türkiye İnşaat Sektöründeki müteahhitlerin yüzde 75 oranında kendi öz sermayesini kullandığını belirtti. İngiltere'de yapılan bir araştırma sonucuna göre, ortalama yeni bir evde 150 farklı meslek kolunu ilgilendiren 23 bin parçanın bulunduğunu hatırlatan Karataş, "hiçbir ekonomik faaliyetin bu kadar çok doğrudan ya da dolaylı etki doğurma gücü olmadığı dikkate alındığında sektörün lokomotif gücünün, gelişmekte olan ülkeler için vazgeçilemez değeri daha açık olarak ortaya çıkmaktadır. Sektöre girdi sağlayan ve faaliyetlerini bu sektördeki gelişmelere bağlı olarak devam ettiren diğer sektörlerin katkısı da dikkate alındığında, inşaat sektörünün GSMH içindeki payının yaklaşık yüzde 30 düzeyinde olduğu açıkça görülmektedir. Bu açıklamaları inşaat sektörünün özellikle kriz dönemlerinde neden desteklendiğini açıklamak için yapıyoruz" dedi.KDV ve ÖTV düzenlemesiKDV ve ÖTV düzenlemesini de değerlendiren Karataş, "yeni gelen oran değişiklikleri ile hem inşaat sektörü hem de yine ona en yakın iki sektör olan mobilya ve beyaz eşya sektörü destekleniyor. Şunu hatırlatmakta fayda var; inşaat sektörünün direkt ve en çok etkilediği veya etkilendiği mobilya ve beyaz eşyadaki KDV ve ÖTV oran indirimleri Nisan ayı sonuna kadar yani üç ay için geçerli. Bakanlar Kurulu kararıyla kat karşılığı sözleşmeler ve satış sözleşmelerinde damga vergisi sıfırlandı. Bu vergi, düzenlemeden önce binde 9.48 olarak uygulanıyordu. Damga vergisi indirimi de direkt olarak tüketiciye yansıyacak. Kayıt dışı ekonomi anlamında damga vergisinin değil de tapu harcının kaldırılması hem inşaat sektörüne teşvik anlamında daha olumlu bir sonuç doğuracaktır hem de düşük beyan edilen gayrimenkul bedeli sebebi ile bu anlamda kayıt dışı ekonominin önüne geçilmiş olacaktır. KDV indi, süre uzadı. İnşaat sektöründe indirimli orana tabi işlemlerde normalde nakit iadeleri bir sonraki yıl yapılırken, konut teslimi yapan firmalar Ocak 2017 itibarıyla artık KDV nakit iadelerini ertesi yıl beklemeden aylık olarak alabilecekler. Yeni düzenlemelerle inşaat sektöründe başlayan canlılık güçlenecek. Daha önce başlatılan ve mart ayında sona erecek, 150 metrekareden büyük konutların KDV'sini yüzde 18'den 8'e indiren düzenleme de eylül ayına kadar uzatıldı. Geçtiğimiz yıl başlatılan konut kampanyaları ve faizlerin düşürülmesiyle birlikte, birçok vatandaş ev hayaline kavuşmuştu ve 2016 yılında yatırımlarını bitmiş, kaliteli konuta yönlendirenler kazanmış kaliteli konut üretiminin önemi de arttırmıştı. Yapılmasını arzu ettiğimiz yeni düzenlemeler ile de 2017 yılında da bu hareketliliğin devam edeceğini düşündüğümüzü söylemiştik. 2017 yılı ile kentsel dönüşüm projeleri, inşaat sektörü üretiminin artmasını sağlayacak potansiyele sahiptir de demiştik. Taleplerimiz ve haberlerimizin yerini bulduğunu görüyoruz ve buradan yetkililere teşekkür ediyoruz."Ruhsat harcı ve yapı kullanma izni harcının da azaltılması gerektiğini ifade eden ANTMUTDER Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Karataş, "belediyeler de imarlı, alt yapılı ucuz arsa üretmelidirler. Prosedürler gereği, noterde yaptığımız işlemler için ödediğimiz bedellerin, notere göre değişmemesini, her noterde bir standart fiyatı olmasını yani noterler arasında farklı uygulamalar olmamasını istiyoruz. Ayrıca Müteahhitlik Hizmet Yasamızın bir an önce çıkmalı" diye konuştu.