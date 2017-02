09.02.2017 15:38:22

Antikacıdan çaldı, hurdacıya sattı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir antikacı dükkanından yaklaşık 50 bin TL değerinde antika eşya çalarak kaçan 2 şüpheliden firari olan ikinci şüpheli de polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli sorgusunda antikacıdan çaldıkları Osmanlı dönemine ait bakır eşyaları hurdacıya sattıklarını itiraf etti.Olay, 27 Ocak'ta Oba Mahallesi'ndeki Hüseyin Yiğit'e ait antikacı dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 şüpheli, yaklaşık 3 saat kaldıkları işyerinden Osmanlı dönemine ait antika bakır tabak ve tepsilerin aralarında bulunduğu yaklaşık 50 bin TL değerinde eşyayı alarak kayıplara karıştı. Hırsızlık olayından sonra Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri işyerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kamera kayıtlarında başında bere olan 2 erkeğin, sırayla girdikleri işyerinin her köşesine baktıkları, tespit ettikleri değerli eşyaları yanlarında getirdikleri çuvallara doldurarak kapıdan çıktıkları ve yaya olarak uzaklaştıkları belirlendi. Eşkal bilgilerinden yola çıkan polis şüphelilerin 20 yaşındaki Y.C. ile 36 yaşındaki A.S. olduğunu tespit etti. Polis 2 Şubat gecesi adresini tespit ettiği Y.C.'yi Oba Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Y.C., Alanya Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak ceza evine gönderildi.Antika eşyaları 920 TL karşılığında hurdacıya sattılarSoruşturmayı derinleştiren asayiş ekipleri ikinci şüpheli olarak aranan A.S'nin adresini de tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüpheliyi Tosmur Mahallesi'ndeki evine dün gece saatlerinde yapılan operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan A.S. emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf etti. İfadesinde çaldıkları Osmanlı dönemine ait bakır eşyaları Alanya Sanayi Sitesinde bulunan bir hurdacıya 920 TL karşılığında sattığını söyledi. İfadesinden yola çıkan polis ekipleri A.S.'nin gösterdiği adreste bulunan hurdacıda antika eşyalara ulaştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.S. tutuklanarak ceza evine gönderildi. Ele geçirilen antika eşyalar ise dükkan sahibi Hüseyin Yiğit'e teslim edildi.