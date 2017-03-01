01.03.2017 16:21:27

'Antibiyotiklerin akılcı kullanımı' konulu eğitim düzenlendi

Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 'Antibiyotiklerin akılcı kullanımı' konulu eğitim verildi.

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Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü tarafından "Antibiyotiklerin akılcı kullanımı" konulu eğitim verildi.Adıyaman'da faaliyet gösteren serbest eczacılara yönelik verilen "Antibiyotiklerin akılcı kullanımının sağlanması" konulu eğitime İl Sağlık Müdürü Mehmet Emin Taş, Halk Sağlığı Müdürü Mustafa Kutlu ve eczacılar katıldı. İl Sağlık Müdürü Mehmet Emin Taş, akılcı olmayan yanlış ilaç tüketimine dikkat çekerek, hekim ve eczacıların sahip olduğu yetkiler hakkında bilgi verdi. Hekimin reçete yazma yetkisine sahip olduğunu belirten Emin Taş, eczacının da yazılan reçeteyi hazırlama, hastaya verme ve hastayı bilgilendirme sorumluluğunun bulunduğunu ifade etti. Müdür Taş, eczacının akılcı ilaç kullanımı açısından danışmanlık hizmeti de verdiğini de kaydetti.Halk Sağlığı Müdürü Dr. Hacı Mustafa Kutlu ise, eczacıların toplumun akılcı ilaç kullanımın konusundaki farkındalıklarını geliştirme, bilinçlenmeleri ve ilaç tedavisinde başarısının sağlanmasında önemli bir rol oynadıklarını söyledi.Yapılan konuşmaların ardından Antibiyotiklerin akılcı kullanımının sağlanması" konulu eğitim Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Hakan Sezgin Sayiner tarafından verildi.