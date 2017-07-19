19.07.2017 12:15:05

Antalyaspor, Rennie ve Anıl ile yolları ayırdı

Antalyaspor'da geçen sezon transfer edilen Amadaiya Rennie ve Anıl Koç'un sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Geçen sezon transfer edilen ancak Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın kadroda düşünmediği Amadaiya Rennie ve Anıl Koç ile masaya oturan kırmızı-beyazlı yöneticiler, karşılıklı fesih kararı aldı.



Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüzde sözleşmesi bulunan Anıl Koç ve Amadaiya Rennie'nin sözleşmeleri karşılıklı olarak feshedilmiştir" denildi.