09.02.2017 12:47:37

Antalyaspor, Konyaspor hazırlıklarını sürdürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak Antalyaspor mücadelenin hazırlıklarını sürdürüyor. Kırmızı-beyazlılar Konya'ya maçtan iki gün önce kara yoluyla gidecek.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak Antalyaspor mücadelenin hazırlıklarını sürdürüyor. Kırmızı-beyazlılar Konya'ya maçtan iki gün önce kara yoluyla gidecek.Süper Lig'de 31 puanla 5. sırada yer alan Antalyaspor, dış sahada oynayacağı Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını Teknik Direktör Rıza Çalımbay gözetiminde yaptığı antrenmanlarla devam ediyor. Kırmızı-beyazlıların sabah Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yaptığı antrenman koşuyla başladı. Akdeniz ekibinde futbolcular koşunun ardından açma-germe ve ısınma hareketleriyle sürdürdükleri çalışmaya, 5'e 2 top kapma çalışması ile devam etti. Antalyaspor'da antrenman taktik maçla sona erdi. Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, yardımcı antrenörleriyle 5'e 2 oynadıktan sonra takımın taktik maçında oyuncularını sık sık uyararak yapmaları gerekenleri tek tek anlattı.Kırmızı-beyazlı takımda ailevi nedenlerinden dolayı Brezilya'ya giden Ramon Motta antrenmana katılmazken, sakatlığı bulunan Kenan Horic takımdan ayrı koşu yaptı. Sarı kart cezalısı olan M'billa Etame ise Atiker Konyaspor maçında forma giyemeyecek.Öte yandan Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk de takımın yaptığı antrenmanı izledi.