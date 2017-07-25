25.07.2017 21:33:24

Antalyaspor'da yeni hafta mesaisi başladı

Antalyaspor, yeni haftanın ilk çalışmasını sabah antrenmanıyla gerçekleştirdi.



Antalyaspor Salzburg kampında yeni haftanın ilk çalışmasını sabah antrenmanıyla gerçekleştirdi. FC Erzgebirge Aue ile oynadığı hazırlık maçı sonrası pazartesi gününü izinli geçiren Antalyaspor, hazırlıklarına devam etti. Antrenman, takım halinde yapılan dayanıklılık koşusuyla başladı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay, 5'e 2 oyunundan sonra kırmızı-beyazlı ekibi 3 gruba ayırıp, dar alanda maç yaptırdı. Maçı, Samuel Eto'o'nun takımı kazandı.