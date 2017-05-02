Antalyaspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları

02.05.2017 22:15:26
Antalyaspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarıAntalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 5 Mayıs Cuma günü sahasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, 5'e 2 pas ve dar alanda top kapma çalışması yaptı.
Kırmızı-beyazlı oyuncuların, antrenmandaki neşeli oldukları gözlendi.
Antrenmanda, sakatlıkları devam eden Emre Güral ile Kenan Horic, fizyoterapist eşliğinde çalıştı.