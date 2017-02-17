17.02.2017 17:47:14

Antalyaspor'da esnaf ziyareti

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk ve beraberindekiler esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

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Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk ve beraberindekiler esnaf ziyareti gerçekleştirdi.Başkan Ali Şafak Öztürk, Antalyaspor Derneği Başkanı Nafiz Tanır, Büyük Antalyaspor Derneği Üyeleri, Kalekapısı Esnaflarını Güçlendirme ve Kalkındırma Derneği (KALEDER) Başkanı Hasan Kilit ile birlikte şehrin en işlek caddelerinden Kazım Özalp Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu.Esnafa iş yerlerinin duvarına asmaları için, "Bu iş yeri Antalyaspor'u desteklemektedir" yazılı tabela verdi. Esnafa ve vatandaşlara Antalyaspor atkısı takdim eden yönetim, taraftarlardan Karabükspor maçında tribündeki yerlerini almalarını istedi.