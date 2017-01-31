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Antalyaspor Bisiklet takımı sponsorlük anlaşmasını uzattı
31.01.2017 14:47:36

Antalyaspor Bisiklet takımı sponsorlük anlaşmasını uzattı

Antalyaspor Bisiklet Takımı, sponsoru olan Fiberli Elektronik ile anlaşmalarını 1 yıl daha uzattı.

Antalyaspor Bisiklet Takımı, sponsoru olan Fiberli Elektronik ile anlaşmalarını 1 yıl daha uzattı.

Sponsorluk protokolü bugün Atila V. Konuk Tesislerin'de düzenlenen törenle imzalandı. İmza törenine Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı Nafiz Tanır, Antalyaspor Vakfı Başkanı Dündar Uluğkay, Dernek ve Vakıf Yönetim Kurulu Üyeleri, Antalyaspor A.Ş Asbaşkanı Bora Terzioğlu, A.Ş Yönetim Kurulu Üyeleri, Bisiklet Takım Antrenörü Devrim Ardıç ve Bisiklet Takım sporcuları ile PSL Elektronik Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Şentürk katıldı.

Dağ bisikletinde de yarışılacak

Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı Nafiz Tanır, 50 yılı geride bırakan kulübün çok sayıdaki branşlarla, tam anlamıyla bir spor kulübü olarak yoluna devam ettiğini söyledi. Fiberli'nin bisiklet takımına verdiği destek sonrası sporcuların önemli başarılar elde ettiğine dikkat çeken Başkan Tanır, şöyle devam etti:

"Antalyaspor için önemli bir gün. Yeni tesislerimizde sponsorluk töreni yapıyoruz. Amatör şubemizin Bisiklet Branşı'na sponsorluk sözleşmesi imzalanacak. Antalyaspor'un bir amatör şubesinin de sponsorlukla taçlanması son derece önemli. Fiberli firmamız bisiklet takımımıza sponsor oldu. Fiberli firması bisiklet takımımıza 1 yıllık ulaşım malzeme ve nakit desteği sağlayacak. Fiberli, 1991 yılında Antalya'da faaliyete geçmiş, 2012 yılından beride Antalya Organize Sanayi'de sanayi yatırımlarıyla özellikle temiz enerji sloganıyla faaliyet gösteren, Antalya'ya istihdam katkısı sağlayan bir firma"

Antalyaspor Kulübü Derneği olarak 2015 yılında bisiklet branşında faaliyete geçtiklerini hatırlatan Tanır, Genç Milli Takım'a oyuncu verdiklerine dikkat çekerek, "Milli oyuncularımız başka kulüplere transfer oldu. Genç, başarılı sporcuları kendi bünyemizde tutarak bisiklet branşını güçlendirmek istiyoruz. Ulusal ve uluslararası başarılarda Antalyaspor başarılı şekilde temsil edildi. Milli Takıma 2 yılda 2 sporcu kazandırmanın mutluğunu yaşıyoruz. Uluslararası yarışmalarda da hem Slovenya'da, hem de Danimarka'da Antalyaspor temsil edilmiştir. Bu yıl yol bisikletinin haricinde dağ bisikletinde de yarışlara katılacağız. Antalya'da bisiklet sporunun öncüsü olacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Enerji korumaya dikkat çekiliyor

PSL Elektronik Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Şentürk, firma olarak spor ve sanatı desteklediklerini belirterek, "Enerji sektöründe faaliyet gösteren bir firmayız ve şehir içi ulaşımın bisikletle yapılmasını savunuyoruz. Enerjinin önemini vurguluyor ve buna dikkati çekiyoruz. "Enerjini Koru" sloganıyla çıktık, çünkü enerjinin ne kadar kıymetli olduğunu önümüzdeki günlerde ne kadar önem taşıyacağını biliyoruz. Her zaman spora destek olacağız" dedi.

"En çok bisiklet kullanılan şehir"

Antalyaspor Vakfı Başkanı Dündar Uluğkay ise, Bisiklet Takımı'na başarı dileyerek, "Antalyasporumuzun branşlarının arasında bisikletin de yer alması ve Fiberli'nin de buna sponsor olarak destek vermesi çok güzel bir girişim. Şöyle gerilere gidersek Antalya aslında Türkiye'de bisikletin en çok kullanıldığı şehir. Aynı zamanda bütün yarışlar Antalya'dan başlayıp Alanya'ya gider. Bisiklet Branşı'na el atılmasıyla önemli bir eksiklik giderilmiş oldu. Bu eksikliği gideren ve destek olan arkadaşlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Antalyaspor A.Ş Asbaşkanı Bora Terzioğlu da, Antalyaspor Kulübü Derneği'nin amatör branşlarda önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini ve başarılı olduğuna dikkat çekerek, "Ben Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı şahsında tüm Kulüp Derneği yönetimini ve üyelerini kutluyorum. Sadece bisiklet değil, amatör sporların birçok dallarında ses getirecek işler yapıyorlar. Tabi bunlar kolay olmuyor. Amatör sporlarda sponsorluklar önemli, onun için öncülük yapan Fiberli firmasına teşekkür ediyor başarılarının artarak artarak devamını diliyorum" ifadesini kullandı.

"Dünya Şampiyonası'na katılmayı hedefliyoruz"

Antalyaspor Bisiklet Takımı Antrenörü Devrim Ardıç' da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ardıç, "Bu yıl Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun düzenlediği 9 yarışa katılacağız. Türkiye Şampiyonası'nda başarılı olmak istiyoruz. Ağustos ayında düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na katılmayı hedefliyoruz. O yarışlarda daha önce 21'inci olmuştuk. Bu yıl en az 3 uluslararası yarışa katılmayı hedefliyoruz" dedi.

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