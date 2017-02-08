08.02.2017 17:12:57

Antalyaspor Basketbol Yönetiminden Vali Karaloğlu'na ziyaret

Antalyaspor Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şafak Öztürk ve Basketbol yönetimi Vali Münir Karaloğlu'nu ziyaret etti.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Antalyaspor Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şafak Öztürk ve Basketbol yönetimi Vali Münir Karaloğlu'nu ziyaret etti.Ziyarette basketbola Anadolu şehirlerinde ilginin son yıllarda arttığını belirten Vali Karaloğlu, sporcu ve seyirci potansiyeli yüksek olan Antalya'da oluşturulacak iyi bir altyapı ile basketbolun başarılı olacağını kaydetti. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte gençlere basketbolu tanıtmak ve sevdirmek için çeşitli faaliyetlerde bulunulmasını isteyen Vali Karaloğlu, bu tür organizasyonların aidiyet duygusunu artıracağını dile getirdi.Antalyaspor Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şafak Öztürk de Antalyaspor Basketbol Takımı'nın Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde (TBL2L) grubunda lider olarak mücadele ettiğini, bu sene seyircilerden ücret almadıklarını belirterek hedeflerinin 2 yıl sonra Süper Lig'de oynamak olduğunu anlattı. Vali Karaloğlu'na desteklerinden dolayı teşekkür eden Öztürk, çalışmaları hakkında bilgi vererek Pazar günü oynanacak Atiker Konyaspor- Antalyaspor maçına davet etti.