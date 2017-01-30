30.01.2017 10:34:11

Antalyaspor aradığı oyuncuyu İtalya'da buldu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, İtalya Serie B takımlarından Perugia'da forma giyen 19 yaşındaki Fildişi Sahilli Jean Armel Drole'u kadr

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, İtalya Serie B takımlarından Perugia'da forma giyen 19 yaşındaki Fildişi Sahilli Jean Armel Drole'u kadrosuna kattı. Genç kanat oyuncusunun bugün Antalya'da olması bekleniyor.Süper Lig'de son 11 haftada topladığı 29 puanla 5. sırada yer alan Antalyaspor transferlerine devam ediyor. Daha önce kadrosuna Galatasaray'dan Salih Dursun, İngiltere Championship takımlarından Queens Park Rangers'dan Sandroi, Japonya Ligi ekiplerinden Sagan Tosu'da forma giyen Mustafa El Kabir'i transfer eden Antalyaspor, son transferini İtalya Serie B takımlarından Perugia'dan yaptı. Perugia'nın 19 yaşındaki sol kanat oyuncusu Jean Armel Drole'un bugün Antalya'da olması bekleniyor.Bu sezon Perugia formasını toplamda 9 kez giyen 19 yaşındaki genç sol kanat oyuncusu Drole, 1 gol, 2 asist yapma başarısı gösterdi. Drole, bu karşılaşmaların 7'sini Serie B, 2'sini de İtalya Kupası maçında oynadı.(Adem Akalan / İHA)