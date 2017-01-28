29.01.2017 09:43:51

Antalyaspor 25 yıllık hasrete son verdi

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'u yenen Antalyaspor 25 yıl sonra rakibini yenmeyi başardı. Kırmızı-beyazlılara galibiyeti getiren golleri Kamerunlu Samuel Eto'o attığı 2 golle getirdi.

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Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'u yenen Antalyaspor 25 yıl sonra rakibini yenmeyi başardı. Kırmızı-beyazlılara galibiyeti getiren golleri Kamerunlu Samuel Eto'o attığı 2 golle getirdi.Süper Lig'de son 11 haftada topladığı 29 puanla 5. sırada yer alan Antalyaspor, ligin 19. haftasında 1-0 geriye düştüğü maçta Aytemiz Alanyaspor'u, Samuel Eto'o'nun attığı 2 golle 2-1 mağlup etmeyi başardı. Kırmızı-beyazlılar rakibine karşı 1992-1993 yılında Türkiye 2. Ligi'nde oynanan maçtan tam 25 yıl sonra ilk kez galibiyet aldı."Antalyaspor en son galibiyetini 25 yıl önce almıştı"Antalyaspor ile Alanyaspor arasında oynanan 16 maçta kırmızı-beyazlılar en son galibiyetini 1992-1993 yılında Türkiye 2. Lig'de oynanan maçta elde etmişti. Antalyaspor mücadeleden Adnan Gülek (2) ve Levent Tekne'nin golleriyle rakibini 3-1 mağlup etmişti. Kırmızı-beyazlılar, Alanyaspor'a karşı sonrasında oynadığı 8 maçta hiç galip gelememişti. Son 8 maçta turuncu-yeşillilere karşı 4 beraberlik ve 4 yenilgi alan Antalyaspor, 8 maçların 3'ünü Türkiye 2. Lig'de, 2'sini hazırlık ve TFF 1. Lig'de, 1'ini de Süper Toto Süper Lig'de oynamıştı.