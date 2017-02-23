23.02.2017 14:51:42

Antalyalı KOBİ'lere 29 milyonluk nefes

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Türkiye Odaları ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) finansman sorunlarının giderilmesine katkı sağlamak üzere Aralık ayından itibaren hayata geçirilen düşük faizli 'Nefes Kredisi'nin başvuruları devam ediyor. Nefes Kredisi'nin zor günler geçiren Antalya KOBİ'leri için bir can suyu olduğuna değinen Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, nefes kredisi ile bugüne kadar 600'e ya

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Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Türkiye Odaları ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) finansman sorunlarının giderilmesine katkı sağlamak üzere Aralık ayından itibaren hayata geçirilen düşük faizli 'Nefes Kredisi'nin başvuruları devam ediyor. Nefes Kredisi'nin zor günler geçiren Antalya KOBİ'leri için bir can suyu olduğuna değinen Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, nefes kredisi ile bugüne kadar 600'e yakın KOBİ'ye destek verildiğini belirtti.Antalya'da 29 milyonun üzerinde kredi verildiğini ifade eden ATSO Başkan Davut Çetin, "Nefes Kredisi, Antalya'da çok önemli bir ihtiyacı karşıladı. Krediyle, Antalyalı KOBİ'lere bugüne kadar 29 milyon 407 bin liralık bir "nefes" verildi. ATSO ve TOBB olarak düşük faizli finansman yaratılması için önemli miktarda kaynak kullandık. Oda bütçemizin imkânlarını zorladık. Şimdi de ek finansman sağlıyoruz. Amacımız Antalya'nın ekonomik anlamda yaşadığı bu zor günlerde KOBİ'lerimize destek olmak, dirençlerini artırmak ve Antalya ekonomisinde bir canlılık yaratmaktır" şeklinde konuştu.Kredi başvuruları halen devam ediyorKredi başvurularının halen sürdüğünü söyleyen Başkan Çetin, "Nefes Kredisi'nden yararlanmak isteyen KOBİ'lerimiz Denizbank ve Ziraat Bankası'ndan başvurularını yapabilir. Azami limiti 50 bin lira olan kredi, 12 ay vade üzerinden ve aylık eşit taksitler halinde kullandırılacak. Kredinin brüt faiz oranı aylık yüzde 0,825, yıllık yüzde 9,90 olarak belirlendi. İhtiyacı olan KOBİ'lerimiz kredi limitleri dolmadan başvurularını yapsınlar" dedi.