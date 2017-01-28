28.01.2017 15:33:29

Antalyalı çocuklar 10 kamyon karla kışı yaşadı

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi tarafından şehir merkezindeki Teneffüs Park'a kamyonlarla getirilen 80 ton kar yüzlerce çocuğu sevince boğdu. Kar topu oynayıp, kardan adam yapan yapan ebeveyn ve çocuklar mutlu bir gün yaşadı.

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Antalya'da Muratpaşa Belediyesi tarafından şehir merkezindeki Teneffüs Park'a kamyonlarla getirilen 80 ton kar yüzlerce çocuğu sevince boğdu. Kar topu oynayıp, kardan adam yapan yapan ebeveyn ve çocuklar mutlu bir gün yaşadı.Antalya'nın kar yağmayan tek merkez ilçesi olan Muratpaşa'ya kamyonlarla kar getirme etkinliği devam ediyor. 3 Kapılar'daki kar şenliğinin ardından bu kez de Muratpaşa Belediyesi ve şirketi Falez AŞ,"O kar Muratpaşa'ya da gelecek" sloganıyla karı Teneffüs Park'a getirdi. Toroslardan alınan kar kamyonlarla Teneffüs Park'ta özel olarak hazırlanan alana döküldü. Hafta sonunda parka eğlenmeye gelen çocuklar kar sürprizi karşısında şaşkınlık yaşadı. Animatörler eşliğinde parktan karların bulunduğu alana gelen çocuklar, çalan zilin ardından kar yığınlarına hücum etti. Büyük küçük herkesin kar topu oynadığı ve kardan adam yaptığı etkinlik renkli görüntüler oluşturdu. Etkinlikte, karda kaymanın olmazsa olmazı leğende unutulmadı. Gönüllerince eğlenen çocukların bu mutlu anlarını aileleri cep telefonunun kamerası ile kaydetti."10 kamyon kar"Muratpaşa Belediyesi Falez A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Güney, Teneffüs Park olarak sömestr tatilinde çocuklara çok güzel bir kar etkinliği hazırladıklarını söyledi. Başka illerde yaşayan çocukların karlı günler yaşayabildiğini aktaran Güney, " Antalyalı çocukların merkezde görme imkanı yok. Bu amaçla bizde 10 kamyon yaklaşık 80 ton karı toroslardan parkımıza getirdik. Çocuklarımız karı çok sevdi. Gönüllerince eğlendiler"dedi."İlk kez kar görenler"Antalya için çok güzel bir eğlence olduğunu belirten Seda Süresoy, yükseklere soğuk olduğu için çıkamadıklarını bu kez karın çocukların ayağına geldiğini kaydetti.4 yaşındaki Şaye Süresoy, ilk defa kar gördüğü için çok sevinçli olduğunu söyledi.5 yaşındaki Deren Göğüs, ilk kez kar gördüğünü ve kar topu oynamanın çok zevkli olduğunu anlattı.Kızı Yasemin Kara ile kardan adam yapan Oğuz Kara, " Antalya'da kar görmek çok zevkli. Çocuklarımız ilk kez kar gördü. Kardan adam yapıyoruz, bu sürpriz karşısında onlarda ne yapacaklarını şaşırdılar" diye konuştu