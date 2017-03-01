01.03.2017 16:29:07

Antalya Vergi Dairesi Başkanı Uzun, AESOB'da

Antalya Vergi Dairesi Başkanı Metin Uzun, Antalya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere'yi ziyaret etti.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Antalya Vergi Dairesi Başkanı Metin Uzun, Antalya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere'yi ziyaret etti.28. Vergi Haftası dolayısıyla Antalya Vergi Dairesi Başkanı Metin Uzun ve Vergi Dairesi Müdürleri AESOB Başkanı Adlıhan Dere'yi ziyaret etti. Ziyarette toplumun tüm kesimlerinde vergi bilincinin geliştirilmesinin çok önemli bir çalışma olduğunu vurgulayan AESOB Başkanı Adlıhan Dere, "Vergi ödeme alışkanlığı kazanıldığı takdirde ekonomiye birçok artı değer kazandırıyor. Bunun sonucunda yatırım ortamının iyileştirilmesi, istihdam artışı, kayıtlı ekonomiye geçişi özendirerek ekonomide verimlilik ve rekabet gücünün yükselmesi gibi olumlu yansımalarını görmek mümkündür" şeklinde konuştu."Vergiler, ekonomi istikrarını katkı sağlıyor"Vergiyi gönüllü olarak ödeme alışkanlığının arttırılması amacıyla her yıl Şubat ayının son haftasının Vergi Haftası olarak kutlanıldığını aktaran Vergi Dairesi Başkanı Metin Uzun, "28. Vergi Haftası bu yıl 27 Şubat-5 Mart 2017 tarihleri arasında tüm yurtta çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bizlerde Vergi Haftası dolayısıyla bir dizi ziyaretlerde bulunduk. Özellikle Antalya'da ektin ve 75 bin üyesi bulunan Antalya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği'ne misafir olarak böyle önemli bir haftada ziyaretimiz daha da anlamlı oldu. Ayrıca vergisel yükümlülüklerini yerine getirerek, vergisini zamanında ve tam olarak ödeme gayretinde olan tüm mükelleflere ve vatandaşlara ülkemizin ekonomik istikrarına ve gelişimine sağladıkları değerli katkılar için teşekkür ederim" dedi.