24.07.2017 12:45:57

Antalya sahilleri onlara emanet

Antalya Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ATV Motorlu Polis Timleri, Konyaaltı, Lara ve Kundu sahilindeki görevlerine başladı.

Sahillerde yerli ve yabancı turistlerin can ve mal güvenliğinin korunmasını amaçlayan Antalya Emniyet Müdürlüğünün kurduğu ATV Motorlu Polis Timleri'nin göreve başlama startını İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya verdi. Konyaaltı Sahili, Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü irtibat noktasında düzenlenen programda konuşan Uzunkaya, geçen günlerde Konyaaltı Sahili ve falezlerde boğulma ve intihara teşebbüs olayları ile ilgili kara ve denizden birkaç ekip kurduklarını hatırlattı.



"DİĞER EKİPLERLE İŞBİRLİĞİ HALİNDE ÇALIŞACAKLAR"



Dünyanın en önemli sahillerinden biri olan Konyaaltı Sahili bandındaki yoğunluğun beraberinde asayiş olaylarını da beraberinde gerdiğini belirten Uzunkaya, "Suçları önleme ve vatandaşlarımızın rahatsız edilmeme amacıyla yeni bir uygulama başlattık. 6 bin 200 metre Konyaaltı Sahili'nde aynı zamanda Lara bölgesindeki sahil bandında yeni oluşturulan ATV Motorlu Polis Timleri göreve başladı. Gündüz saatlerinden gece saat 24.00'e kadar görev yapacaklar. Atlı, deniz yunus, trafik, toplum destekli polis ekiplerimiz müşterek çalışma yapacaklar" dedi.



"MAĞDURİYET ÖNLENECEK"



Vatandaşın rahatsız edilmeyeceği, istirahat ederken doğal bir ortamda dinlenmelerini sağlayacak şekilde gerekli alt yapıyı sağlamayı hedeflediklerinin altını çizen Uzunkaya, "ATV'ler tescilli, emniyet envanterine kayıtlı araçlar. Herhangi bir şekilde vatandaşımızın şikayeti olursa, plaka üzerinden bunu bildirebilecekler. Ekipler, çevreyi vatandaşımızı rahatsız etmeyecek şekilde eğitildi. Olaylara, suça müdahale etme anlamında da anlık seri etkili müdahale eğitimleri ile hazırlıkları tamamlandı. Yaz döneminde oldukça etkili sonuçlar alacağız, mağduriyet önlenecek" diye konuştu.



"SUÇ ORANINI AZALTACAK"



Uzunkaya, Konyaaltı Sahili'nde aldıkları denetimlerle haftalık suç kayıtlarının yarı yarıya azaldığını işaret ederek, "Bu yeni timlerimizle suç oranının sıfıra yakın olacağını bekliyoruz. Hem kendi vatandaşımızı hem de turistleri mutlu edecek bir uygulama olacak. Ama bu da vatandaşın bireysel tedbir almalarını engellememelidir. Vatandaşlarımız yine duyarlı olmalılar. Turizmimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.



TV Motorlu Polis Timleri, gün içerisinde motorlu araçların giremediği yerlerde önleyici güvenlik hizmetinin yanı sıra oluşacak suçlara da ilk müdahaleyi yapacak.