30.01.2017 13:20:52

Antalya OSB'nin 2017 yılı bütçesi belirlendi

Antalya Organize Sanayi Bölgesinin(OSB) 2017 yılı tahmini bütçesi 189 milyon 815 bin TL olarak belirlendi.

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Antalya Organize Sanayi Bölgesinin(OSB) 2017 yılı tahmini bütçesi 189 milyon 815 bin TL olarak belirlendi.Antalya Valisi Münir Karaloğlu başkanlığında toplanan Müteşebbis Heyeti, Antalya OSB'nin 2017 yıllı tahmini bütçesini 189 milyon 815 bin TL olarak belirledi. Bölgenin ve katılımcıların ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulan bütçenin Antalya'ya katma değer katacak projelerde kullanılacağını aktaran Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, genişleme alanlarına ayrılan kaynağın 2017 yılı bütçesinde önemli bir paya sahip olduğunu, bu sayede Antalya OSB'nin 900 dönüm daha büyüyeceğini belirtti.Sıra genişleme alanlarındaAntalya OSB'nin alt yapı bakımından hiçbir eksiğinin bulunmadığını, 2016 yılında yapılan revizyonlarla son teknolojiye entegrasyonun sağlandığını söyleyen Başkan Bahar, üst yapı yatırımlarının da büyük ölçüde bitirildiğini ifade etti. Bahar, "Antalya Valimiz Sayın Münir Karaloğlu'nun desteği sayesinde bölgemiz sınırlarına dahil edilecek 900 dönümlük yeni tevsi alanlarıyla ilgili çalışmalarda sona gelindi. 2017 yılı bütçemizin önemli bir kısmı, söz konusu alanların hazineden ve şahıslardan satın alınıp bölgemize dahil edilmesinde kullanılacak. Yeni oluşacak sanayi parsellerinde kurulacak fabrikalar ile Antalya OSB'nin ekonomiye, istihdama ve üretime olan katkısı daha da artacaktır" dedi.Girdi maliyetleri düşürülmeli2017 yılı içerisinde yapılacak diğer yatırımlar hakkında da bilgi veren OSB Başkanı Ali Bahar, "Katılımcılarımızın girdi maliyetlerini düşürmek en büyük hedefimiz. Rekabet edebilmemiz için sanayicilerin üzerindeki yüklerin hafifletilmesi bir zarurettir. Yaptığımız yeni enerji tedarik anlaşması ile sanayicilerimizin en ucuz elektriği, en ucuz suyu kullanmasını sağladık. Bölge güvenliğini artırmak için inşa edeceğimiz jandarma karakolu 120 gün gibi kısa bir sürede bitirilip Jandarma Komutanlığına teslim edilecek. Firmalarımızın katma değeri yüksek ürünler geliştirmesi ve üretmesi için planladığımız Ar-Ge merkezi ve bilim bungalovlarının yapımına da 2017 yılı içerisinde başlamayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.Daha yeşil bir OSB2017 yılında su, atıksu ve hizmet kalemlerinin birim fiyatlarında maliyet esaslı artışlar olduğunu belirten Bahar, "İmkanlarımız dahilinde sanayicilerimize artı değerler katacak projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Eğitim programlarımız 2017 yılında artan bir ivmeyle sürecek. Çalışanlarımızın ve firmalarımızın kişisel, mesleki ve kurumsal gelişmesine katkı sağlamak, öğrenmek, bilimin ışığında gelişmek ve büyümek temel felsefemizdir. Sektörel ticaret heyet programlarımız ile sanayicilerimizi yeni ihracat pazarları ile tanıştırmaya devam edeceğiz. Tüm bunları yaparken çevreye ve doğaya olan saygımızdan zerre taviz vermeyeceğiz. Aksine, seramızda yetiştirdiğimizi bitki ve çiçek sayısını artırıp Antalya'ya daha yeşil bir OSB sunacağız" ifadelerini kullandı.2016 yatırımlar yılı olduGeçen yıl gerçekleşen yatırımlar hakkında da bilgi veren OSB Başkanı Ali Bahar konuşmasını şöyle tamamladı:"2016 yılı bütçesinin büyük bir bölümünün Bölgenin üst ve alt yapı projelerinde kullanıldığını belirterek "48 yatak kapasiteli otel ve sosyal tesis projesi, 2016 yılı içerisinde tamamladığımız en mühim üst yapı yatırımlarımızdan birisidir. Ayrıca hizmete açtığımız 96 kişilik kreşimiz ve 28 dükkanlık çarşımızda 2016 yılının katılımcılarımıza artı değerler katan projeleri arasındadır. Alt yapı alanında gerçekleştirdiğimiz yatırımlar ise sanayicilerimize sunduğumuz kalite ve kesintisiz hizmetin bir üst kademeye taşınmasında önemli bir rol oynamıştır."