25.01.2017 12:38:21

Antalya Kent Konseyinden belediyelere çağrı

Antalya Kent Konseyi Toplum Çalışma Grubu, her belediyenin kadına şiddetin önlenmesi amacıyla birim kurması konusunda çağrıda bulundu.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Antalya Kent Konseyi Toplum Çalışma Grubu, her belediyenin kadına şiddetin önlenmesi amacıyla birim kurması konusunda çağrıda bulundu.Antalya Kent Konseyi Toplum Çalışma Grubu, gerçekleştirdiği son toplantının gündemini 'Yerel Yönetimlerde Kadına Yönelik Çalışmalar' olarak belirledi. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, Muratpaşa Belediyesi, Konyaaltı Belediyesi, Aksu Belediyesi, Döşemealtı Belediyesi, Halk Sağlığı Müdürlüğü, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Aile Danışmanları Derneği, Toplum Çalışma Grubu ve Kadın Meclisi'nden temsilcilerin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda, önemli öneriler sunuldu.Toplantı sonrası hazırlanan ve başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilen sonuç raporunda, Antalya'da, Büyükşehir Belediyesi ve beş merkez ilçe belediyesi ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından aile ve kadın konusu üzerine kurumsal düzeyde çalışmalar yapıldığına dikkat çekilerek, kadın odaklı çalışmalar kapsamında yerel yönetimlerde farklı yaklaşım ve hizmet modellerinin olduğuna işaret edildi."Şiddet yönetmeliği çıkmalı"Raporda yer verilen öneriler ise şöyle sıralandı:"Her belediyede 'Kadına Şiddetin Önlenmesi Birimi' kurulmalıdır. Nüfusu 100 binden fazla olan her belediye 'Kadınlara Yönelik Şiddetin Önlenmesi Uygulama Yönetmeliği' çıkartmalıdır. İleri ve gelişmiş ülkelerdeki kadın çalışmaları takip edilmeli, işbirliğine dayalı projeler ve AR-GE çalışmaları yapılmalıdır. Koruyucu önleyici hizmetlere ağırlık verilmeli, yerel yönetimler mahallelerde toplum merkezleri, kadın danışma merkezleri, mahalle evi gibi birimler açmalıdır. Kadın ve aile hizmet birimlerinde mutlaka tabip, psikolog, sosyal hizmet uzmanı-sosyal çalışmacı, hemşire, sosyolog gibi meslek elemanları istihdam edilmelidir. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi çalışmaları kapsamında erkeklerle de şiddeti önleyici bilinçlendirme çalışmaları yapılmalı, erkeklerin eğitimi için birimler açılmalı, spor salonları, kahvehaneler, pazar yerleri gibi mekanlarda kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve kadın hakları konularında bilinçlendirme çalışmaları yürütülmelidir. Bu konuda muhtarlar ve mahalle temsilcilerinden destek alınmalıdır.""Kadının sorunlarıyla kadın polis ilgilenmeli"Görsel öğelerle toplumsal bilinç oluşturulmasının da sağlanmasının gerektiği belirtilen raporda; "Aile Danışmanlığı hizmeti yaygınlaştırılmalı, mağdur bireyin güçlendirilmesi yönünde psiko sosyal ve hukuki rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmelidir. Yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapmalıdır. Önemli spor karşılaşmalarının öncesinde ve sonrasında etkin olacak biçimde kadına yönelik şiddeti önleyici açıklamaların panolarda yayınlanması sağlanmalıdır. Emniyet birimlerinde ve karakollarda kadın sorunlarıyla ilgili bölümlerde kadın personel görevlendirilmelidir. Kurumlar arası koordinasyon sağlanmalıdır. Gece cadde ve sokaklar yeterli seviyede aydınlatılmalı, toplu ulaşımda havanın karardığı zamanlarda ulaşım araçları durak dışı indirme ve binme yapabilmelidir. Kadının istihdamı konusunda daha çok iş ve meslek edindirme çalışmaları yapılmalıdır. İhtiyaca göre uygun cadde, park ve bahçelere bebek emzirme, çocuk bakım üniteleri kurulmalıdır" ifadeleri yer aldı.