26.01.2017 13:16:00

Antalya İl Koordinasyon Kurulu'nda Döşemealtı tanıtıldı

Antalya İl Koordinasyon Kurulu, 2017 yılı 1'nci toplantısı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda yapıldı.

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Antalya İl Koordinasyon Kurulu, 2017 yılı 1'nci toplantısı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda yapıldı.Antalya İl Koordinasyon Kurulu, 2017 yılı 1'nci toplantısı Vali Yardımcısı Mustafa Özkaynak başkanlığında Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda yapıldı. 2016 yılı yatırım programında yer alan projelerin Aralık ayı sonu itibariyle genel değerlendirilmesinin yapılmasıyla başlayan toplantıya ilçe kaymakamları, Belediye Başkan Yardımcıları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Yılın ilk koordinasyon kurulu toplantısında Döşemealtı ilçesinin tanıtımının yanı sıra Döşemealtı Belediyesi'nin yatırımları ve hayata geçirilen projeleri anlatıldı.Önce tarihi sonra da belediyenin yaptığı çalışmaları anlattıİl Koordinasyon Kurulu toplantısında ilk olarak Döşemealtı ilçesinin tarihi, doğal ve kültürünün anlatıldığı tanıtım filmi seyredildi. Kentin en büyük merkez ilçesi olma özelliğini taşıyan Döşemealtı ilçesinde Belediye tarafından hayata geçirilen vizyon projeleri anlatan Başkan Yardımcısı Naci Alın, "İnsanlık tarihi boyunca bir çok medeniyete ev sahipliği yapan ilçemizde tarihimizi modern yatırımlarla gün yüzüne çıkararak halkımıza hizmet etmeye çalışıyoruz" dedi. Döşemealtı Belediyesinin vizyon projeleri arasında yer alan Döşemealtı hastanesi, kent meydanları, Oto galericiler sitesi, müze cami, ekolojik kreş, gençlik merkezi, trafik eğitim parkı, onlarca temalı park, pazar yerleri, Kırkgöz doğal yaşam alanı gibi hayata geçirilen ve halen çalışmaları süren projeleri anlattı.Kentin sorunlarını da üstleniyoruzAlın, bölgenin tarihi dokusu ve bakir doğasının korunarak yapılaşma yapıldığına dikkat çekerek, "Kentin yatırım yapılabilecek yaşanabilecek yegane bölgesi Döşemealtı. Burada iklim şartlarından bölgenin doğal dokusuna kadar bir çok avantaj söz konusu. İlçemiz Antalya'nın yeni yaşam ve cazibe merkezi. Turizmden hiç pay almayan bölgemiz hayata geçirdiğimiz projeler sayesinde bu pastadan pay almaya başlayacak. Bunun için kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yapmamız gerekiyor" dedi.