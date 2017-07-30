30.07.2017 13:18:27

Antalya'daki yangında dükkan zarar gördü

Antalya'da bir çarşıda çıkan yangında 150'ye yakın dükkan zarar gördü. Dükkan sahiplerinin sinir krizi geçirdiği yangında sabotaj ihtimali üzerine 2 kişi gözaltına alındı.



Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi Aspendos Bulvarı üzerinde yer alan Festival Çarşısı'ndaki bir dükkanda saat 11.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İçerisinde 540 dükkanın bulunduğu çarşıda çıkan yangın, büyüyerek diğer dükkanlara da sıçradı. Yangını gören vatandaşlar durumu hemen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine 20'nin üzerinde itfaiye aracı ve çok sayıda polis yönlendirildi. İtfaiye ekipleri yangının çevredeki ev ve iş yerlerine sıçramaması için yoğun çaba sarf ederken, bazı itfaiye erleri dumandan etkilendi. Polis ise çevrede güvenlik şeridi oluşturdu. Dükkan sahiplerinin bazıları iş yerindeki eşyaları yanmaması için dışarıya çıkardı. Yangında dükkanları zarar gören esnaflar sinir krizleri geçirirken, gözü yaşlı esnafları çevredeki vatandaşlar zorla sakinleştirdi.



Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kontrol altına yangında itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ederken, polis yangınla ilgili çevrede yaptığı araştırmada sabotaj ihtimali nedeniyle şüphelendiği 2 kişiyi gözaltına aldı. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı yangın dükkanları kullanılamaz hale getirdi.



Yangın sırasında hemen yan taraftaki bir restoranda çalışan Mustafa Kurmalı, "Yangın biz temizlik yaparken buradan hafif dumanlar çıkmaya başladı. Duman yükseldi ve şartelleri kapattık. Bizim dükkana bir şey olmadı ama diğer dükkanlara sıçradı. Elektrik kontağından çıkmış olabilir" dedi.



Yangın ilgili soruşturma başlatıldı.





